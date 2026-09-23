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Sức khỏe

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Trạm y tế xã gần 15 ngàn dân nhưng không có bác sĩ

Hoài Nam

TPO - Sau khi bác sĩ đa khoa duy nhất xin nghỉ từ ngày 1/8/2026, Trạm Y tế xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang gặp khó khăn trong khám, chữa bệnh và quản lý.

Trạm Y tế xã Sơn Tây hiện có 17 biên chế, gồm 2 y sĩ đa khoa, 2 y sĩ y học cổ truyền cùng các nhân viên y tế khác. Trước đây, trạm có 18 biên chế, trong đó có một bác sĩ đa khoa. Tuy nhiên, từ ngày 1/8/2026, bác sĩ Nguyễn Duy N. (40 tuổi) xin nghỉ công tác, khiến đơn vị không còn bác sĩ.

Bà Bùi Thị Thanh Hiếu - phụ trách Trạm Y tế xã Sơn Tây cho biết, việc thiếu bác sĩ khiến hoạt động khám, chữa bệnh tại trạm gặp nhiều khó khăn. Theo bà Hiếu, Trạm Y tế xã Sơn Tây nhiều năm hoạt động không có bác sĩ, năm 2025, bác sĩ Nguyễn Duy N. về công tác, tuy nhiên sau nhiều tháng làm việc, mới đây người này đã xin nghỉ việc.

“Vì là địa bàn miền núi nên việc thiếu bác sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh tại trạm”, bà Hiếu nói.

Việc khuyết vị trí bác sĩ không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn tại trạm mà còn làm tăng nhu cầu chuyển người bệnh lên các cơ sở y tế tuyến trên.

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Trạm Y tế xã Sơn Tây thăm khám sức khoẻ cho người dân địa phương. (Ảnh Trạm Y tế xã Sơn Tây).

Theo thống kê của Trạm Y tế xã Sơn Tây, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ cho khoảng 8.000 lượt người dân. Trung bình mỗi tháng, trạm tiếp nhận khoảng 600 lượt người đến khám các bệnh thông thường.

Ngoài ra, Trạm Y tế xã Sơn Tây hiện đang quản lý, điều trị hơn 1.200 người mắc các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Đây là nhóm bệnh cần được theo dõi thường xuyên, khám định kỳ, đánh giá tình trạng sức khỏe và điều chỉnh điều trị phù hợp. Việc trạm không còn bác sĩ khiến công tác này thêm áp lực đối với đội ngũ y sĩ và nhân viên y tế hiện có.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên, trạm còn tham gia triển khai các chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. Với lượng người dân cần tiếp cận lớn, việc thiếu bác sĩ khiến quá trình thực hiện một số nội dung chuyên môn gặp khó khăn.

Sau khi bác sĩ nghỉ việc, UBND xã Sơn Tây đã báo cáo, đề xuất Sở Y tế Hà Tĩnh bố trí bác sĩ khác về làm việc tại trạm. Tuy nhiên, đến nay vị trí này vẫn chưa được bổ sung.

Sơn Tây là xã miền núi của tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tây Sơn và xã Sơn Tây (cũ), có diện tích tự nhiên khoảng 129,21 km², dân số khoảng 14.737 người

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Trạm y tế xã Sơn Tây #thiếu bác sĩ #UBND xã Sơn Tây #bác sĩ xin nghỉ việc

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