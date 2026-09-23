Quảng Trị chuyển vào tài khoản cá nhân tới 500 triệu đồng để thu hút bác sĩ

TPO - Tỉnh Quảng Trị triển khai chính sách thu hút nhân lực y tế giai đoạn 2026–2030, với mức hỗ trợ một lần cho bác sĩ cao nhất 500 triệu đồng. Chính sách cũng dành kinh phí đãi ngộ người đang công tác và đào tạo bác sĩ cho tuyến cơ sở.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3916/QĐ-UBND để triển khai Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ thu hút, đãi ngộ, đào tạo và luân phiên nhân lực y tế tại các cơ sở công lập.

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Theo chính sách này, giáo sư, phó giáo sư thuộc diện thu hút được hỗ trợ một lần 500 triệu đồng. Mức hỗ trợ đối với tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II hoặc người có văn bằng tương đương là 400 triệu đồng; bác sĩ nội trú là 350 triệu đồng.

Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa I và bác sĩ đa khoa tốt nghiệp xuất sắc được hỗ trợ 300 triệu đồng. Với bác sĩ đa khoa hệ chính quy, mức hỗ trợ từ 100 đến 250 triệu đồng tùy kết quả tốt nghiệp. Khoản tiền được chi trả một lần vào tài khoản cá nhân; người nhận hỗ trợ phải thực hiện cam kết công tác theo quy định.

Tạo nguồn bác sĩ cho tuyến cơ sở

Hằng năm, các cơ sở y tế công lập và chính quyền địa phương sẽ căn cứ vị trí việc làm, chỉ tiêu và nhu cầu thực tế để lập kế hoạch thu hút, trình UBND tỉnh phê duyệt. Tỉnh ưu tiên tổ chức tuyển dụng viên chức y tế trong quý III, tạo điều kiện cho bác sĩ đa khoa đủ tiêu chuẩn kịp tham gia đào tạo bác sĩ nội trú.

Bên cạnh tuyển người mới, các cơ sở y tế có nhu cầu có thể ký hợp đồng với bác sĩ đa khoa đã nghỉ hưu, còn đủ sức khỏe và có giấy phép hành nghề. Những bác sĩ này được hỗ trợ hằng tháng; đơn vị có nguồn thu có thể thỏa thuận chi trả thêm tiền lương.

Một số nhân viên hộ sinh, điều dưỡng phụ sản trực tiếp chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại thôn, bản đặc biệt khó khăn cũng thuộc diện được hỗ trợ

Chính sách đãi ngộ hằng tháng cũng áp dụng với viên chức y tế đang công tác, gắn với vị trí việc làm và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Một số nhân viên hộ sinh, điều dưỡng phụ sản trực tiếp chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại thôn, bản đặc biệt khó khăn cũng thuộc diện được hỗ trợ.

Để bổ sung bác sĩ cho trạm y tế thiếu nhân lực, Quảng Trị sẽ đưa bác sĩ tuyến trên về công tác luân phiên từ một tháng trở lên. Ở chiều ngược lại, bác sĩ tuyến xã được cử lên bệnh viện tuyến tỉnh thực hành, cập nhật chuyên môn. Người tham gia luân phiên được hỗ trợ hằng tháng và chi phí thuê nhà ở.

Tỉnh còn hỗ trợ viên chức học sau đại học ở các chuyên ngành khan hiếm nhân lực như hồi sức cấp cứu, tâm thần, truyền nhiễm, giải phẫu bệnh, sản và nhi tại vùng khó khăn.

Với chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa theo địa chỉ sử dụng, học sinh, sinh viên thường trú tại Quảng Trị được xem xét hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí và phải chấp hành phân công công tác sau tốt nghiệp.

Sở Y tế được giao rà soát nhu cầu, thẩm định đối tượng và theo dõi việc thực hiện cam kết; Sở Tài chính phối hợp kiểm tra dự toán. Trường hợp vi phạm cam kết hoặc không chấp hành phân công phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ theo quy định.