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Pháp luật

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Đối tượng đâm chết em trai ra đầu thú sau 1 tháng trốn trong rừng

Ngọc Tú

TPO - Sau khi xảy ra xô xát và dùng dao đâm khiến em trai tử vong, Vừ Bá Lỉa (SN 1988, trú xã Na Ngoi, Nghệ An) bỏ trốn vào rừng sâu. Sau một tháng lẩn trốn, Lỉa trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) cho biết, đối tượng Vừ Bá Lỉa (SN 1988, trú bản Phù Khả) là nghi can đâm chết em trai vừa ra đầu thú sau 1 tháng lẩn trốn trong rừng. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Lỉa được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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Công an lấy lời khai nghi phạm Vừ Bá Lỉa.

Theo lãnh đạo xã Na Ngoi, trước đó Lỉa từ miền Nam trở về quê. Tối 21/8, trong lúc tham gia một nghi lễ tại nhà người dân trong bản, Lỉa nghe tin mình bị một số người chê bai, nói xấu. Bực tức, người này yêu cầu những người liên quan phải xin lỗi.

Khoảng 23h cùng ngày, thấy anh trai nổi nóng, Vừ Bá Bì (SN 1990) đến can ngăn. Hai anh em sau đó xảy ra lời qua tiếng lại rồi xô xát.

Trong lúc giằng co, Lỉa vớ con dao ở gần đó đâm em trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra sự việc, Lỉa bỏ chạy vào khu vực rừng sâu thuộc bản Phù Khả để lẩn trốn.

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Xã biên giới Na Ngoi với địa hình chủ yếu là rừng núi.

Nhận được tin báo, Công an xã Na Ngoi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, hai đồn biên phòng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn cùng các lực lượng tổ chức truy tìm Lỉa. Tuy nhiên, khu vực này có địa hình rộng, núi rừng hiểm trở, trong khi thời tiết mưa kéo dài nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Song song với việc tổ chức truy xét, lực lượng chức năng vận động gia đình tác động, thuyết phục Lỉa trở về trình diện, chấp hành pháp luật.

Sau một tháng lẩn trốn, ngày 21/9, Lỉa trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Lỉa khai trong thời gian trốn trong rừng, người này ăn các loại quả rừng và uống nước suối để cầm cự.

Vụ việc được Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Tú
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