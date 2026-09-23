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Trăn quý dài 4,5 m bò vào nhà dân ở Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Con trăn đất nặng 20 kg, dài 4,5 m bò vào một nhà dân ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An). Người dân sau đó đã vây bắt trăn và giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 23/9, Công an xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai và UBND xã bàn giao một cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Pù Mát để cứu hộ, chăm sóc và tái thả về tự nhiên.

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Con trăn khủng nặng 20kg bò vào nhà ông Hồ Trọng Phước.

Trước đó, ngày 21/9, ông Hồ Trọng Phước (SN 1978, trú tại thôn 7, xã Quỳnh Tam) phát hiện một con trăn lớn bò vào khuôn viên nhà. Nhận thấy con vật có kích thước lớn, ông Phước cùng một số người dân tổ chức vây bắt an toàn và bàn giao cho Công an xã Quỳnh Tam.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là trăn đất (Python bivittatus), nặng khoảng 20kg, dài 4,5m và có sức khỏe bình thường. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, được ưu tiên bảo vệ.

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Đơn vị chức năng vận chuyển cá thể trăn bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát để thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cá thể trăn được Công an xã Quỳnh Tam cùng lực lượng chức năng vận chuyển đến Vườn Quốc gia Pù Mát. Tại đây, con vật sẽ được cứu hộ, chăm sóc và tái thả vào môi trường sống phù hợp.

Cũng trong ngày 23/9, Kiểm lâm Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an xã Môn Sơn tiếp nhận và thả một cá thể trăn về tự nhiên.

Trước đó, Công an xã Môn Sơn vận động ông L.V.T. (trú tại bản Thái Hòa, xã Môn Sơn) tự nguyện giao nộp một con trăn nặng khoảng 5kg.

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Con trăn nặng 5kg được Công an xã Môn Sơn và Vườn Quốc gia Pù Mát thả về tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nhận thấy cá thể đủ điều kiện, cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết và đưa về môi trường tự nhiên.

Vườn Quốc gia Pù Mát khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện hoặc đang lưu giữ động vật rừng, người dân cần chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng; đồng thời kịp thời thông báo, tố giác các hành vi vi phạm để góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Ngọc Tú
#Nghệ An #trăn #trăn quý #thả trăn về tự nhiên #môi trường tự nhiên #vườn quốc gia #khoa học

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