Người dân tự nguyện giao nộp khỉ vàng để thả về tự nhiên

TPO - Một người dân ở xã Yên Xuân (Nghệ An) đã tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàng đang nuôi nhốt để cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 19/9, Công an xã Yên Xuân (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với UBND xã, Đồn Biên phòng Phúc Sơn và Hạt Kiểm lâm Anh Sơn tiến hành thả một cá thể khỉ vàng và một cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta) thuộc nhóm IIB được người dân giao nộp cho đơn vị chức năng.

Trước đó, ngày 17/9, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Yên Xuân phát hiện gia đình anh Trần Văn Đ. (trú thôn Kim Long) đang nuôi nhốt một cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta).

Qua xác minh, đây là động vật hoang dã thuộc nhóm IIB, được pháp luật quy định quản lý, bảo vệ. Công an xã Yên Xuân sau đó phối hợp với các lực lượng chức năng làm việc với gia đình anh Đ., đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan đến việc quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Cá thể khỉ sau đó được thả về môi trường tự nhiên.

Sau khi được vận động, anh Đ. đã tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàng cho cơ quan chức năng. Cá thể này sau đó được kiểm tra, chăm sóc và phối hợp thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục cần thiết để thả một cá thể rùa về môi trường sống tự nhiên.

Cá thể rùa do người dân giao nộp được thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật quý, mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay gìn giữ đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên.