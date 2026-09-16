Vườn quốc gia Chư Mom Ray bổ sung 5 loài động vật, thực vật quý hiếm mới

TPO - Các loài động vật, thực vật quý hiếm mới được công bố và bổ sung gồm: Rùa núi vàng, Rùa đất Sê Pôn, Ba ba da trơn, Cua bay Kon Tum và Lan hài đài cuốn.

Chiều 16/9, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa công bố, bổ sung 5 loài động, thực vật quý hiếm mới được ghi nhận tại Vườn quốc gia.

Các loài gồm: Rùa núi vàng, Rùa đất Sê Pôn, Ba ba da trơn, Cua bay Kon Tum và Lan hài đài cuốn.

Rùa núi vàng.

Trong số này, Rùa núi vàng, Rùa đất Sê Pôn, Cua bay Kon Tum và Lan hài đài cuốn nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Ba ba da trơn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức sẽ nguy cấp (VU).

Rùa đất Sê Pôn.

Việc bổ sung 5 loài vừa được công bố, nâng tổng số loài đã được ghi nhận tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện nay là 1.005 loài động vật, trong đó có 114 loài nguy cấp, quý, hiếm và 1.896 loài thực vật, trong đó 184 loài nguy cấp, quý, hiếm.

Ba ba da trơn.

Hiện nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này giúp theo dõi, ghi nhận hình ảnh các loài động vật trong tự nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.

Cua bay Kon Tum.

Với diện tích hơn 56.000ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là “kho báu xanh” của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Lan hài đài cuốn.

Năm 2004, Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.