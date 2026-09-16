Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vườn quốc gia Chư Mom Ray bổ sung 5 loài động vật, thực vật quý hiếm mới

Nguyễn Ngọc

TPO - Các loài động vật, thực vật quý hiếm mới được công bố và bổ sung gồm: Rùa núi vàng, Rùa đất Sê Pôn, Ba ba da trơn, Cua bay Kon Tum và Lan hài đài cuốn.

Chiều 16/9, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa công bố, bổ sung 5 loài động, thực vật quý hiếm mới được ghi nhận tại Vườn quốc gia.

Các loài gồm: Rùa núi vàng, Rùa đất Sê Pôn, Ba ba da trơn, Cua bay Kon Tum và Lan hài đài cuốn.

222.jpg
Rùa núi vàng.

Trong số này, Rùa núi vàng, Rùa đất Sê Pôn, Cua bay Kon Tum và Lan hài đài cuốn nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Ba ba da trơn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức sẽ nguy cấp (VU).

111.jpg
Rùa đất Sê Pôn.

Việc bổ sung 5 loài vừa được công bố, nâng tổng số loài đã được ghi nhận tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện nay là 1.005 loài động vật, trong đó có 114 loài nguy cấp, quý, hiếm và 1.896 loài thực vật, trong đó 184 loài nguy cấp, quý, hiếm.

4444444.jpg
Ba ba da trơn.

Hiện nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này giúp theo dõi, ghi nhận hình ảnh các loài động vật trong tự nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.

333.jpg
Cua bay Kon Tum.

Với diện tích hơn 56.000ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là “kho báu xanh” của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

55555.jpg
Lan hài đài cuốn.

Năm 2004, Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.

Nguyễn Ngọc
#Vườn quốc gia Chư Mom Ray #Động vật quý hiếm #Bảo tồn đa dạng sinh học #Sách Đỏ Việt Nam #Hệ sinh thái rừng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe