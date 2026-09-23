Hồi sinh trụ sở hành chính thành bệnh viện

TPO - Nhiều trụ sở từng phục vụ công tác hành chính tại TPHCM đang dần có diện mạo mới khi được chuyển đổi công năng, trở thành trường học, cơ sở khám chữa bệnh phục vụ người dân.

Những không gian từng là nơi làm việc của bộ máy hành chính ở TPHCM nay đang dần quen với một nhịp sống khác.

Ở phường Thới An, trụ sở UBND quận 12 trước đây đã được cải tạo thành Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng. Còn tại phường Tân Phú, trụ sở UBND quận Tân Phú cũ được chuyển đổi thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.

Cả hai cơ sở đều được cải tạo để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, bổ sung thêm không gian trường lớp cho những địa bàn vốn đông dân.

Thầy và trò Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng trong năm học mới ở ngôi trường mới. Ảnh: Huế Xuân.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng mới hoạt động từ đầu tháng 9 trong khuôn viên rộng 3,2 ha, giữa nhiều mảng xanh. Sau gần 2 tháng thi công, cải tạo, 48 phòng từ tòa nhà cũ được ngăn chia lại để làm phòng học và phòng chức năng.

Theo ông Lương Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng, các phòng làm việc trước đây nhỏ hơn tiêu chuẩn lớp học nên trường phải đập tường để thông phòng, sau đó chia lại bằng vách ngăn nhôm. Cách làm này giúp tận dụng không gian có sẵn, đồng thời điều chỉnh lại mặt bằng cho phù hợp với công năng trường học.

Năm đầu đi vào hoạt động, trường tổ chức dạy học ở ba khối lớp 1, 6 và 10 với hơn 770 học sinh, trong đó khối 10 có hơn 450 em. Trường hiện có 46 phòng học và đội ngũ 43 giáo viên, nhân viên.

Theo kế hoạch, cơ sở tiếp tục được cải tạo, bổ sung thêm phòng học và phòng chức năng để từng bước hoàn thiện quy mô ba cấp học. Khi hoàn tất, trường dự kiến có 90 phòng, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 3.750 học sinh.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng thời điểm đang cải tạo trước thềm năm học mới. Ảnh: Anh Nhàn.

Trong khi đó, ở phường Tân Phú, trụ sở UBND quận Tân Phú cũ nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu được chuyển thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu. Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 675 chỉ tiêu lớp 10, tương đương 15 lớp. Khuôn viên vốn được sử dụng cho hoạt động hành chính nay được cải tạo để trở thành không gian học tập mới cho học sinh.

Thêm không gian điều trị từ cơ sở cũ

Việc chuyển đổi những cơ sở sẵn có cũng được thực hiện trong lĩnh vực y tế. PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết ngành y tế đã rà soát, sắp xếp lại nhiều cơ sở hạ tầng hiện hữu theo hướng sử dụng hiệu quả, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp người dân.

Theo ông Tăng Chí Thượng, Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng, tức cơ sở Bệnh viện quận 10 cũ, để phát triển các mô hình điều trị chuyên sâu, hướng đến xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện cho người bệnh đột quỵ.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Theo Sở Y tế TPHCM, mỗi năm bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận gần 18.000 ca đột quỵ, nhu cầu điều trị và phục hồi chức năng sau xuất viện rất lớn. Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng, giúp bệnh viện có thêm không gian để phát triển khu điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng và các dịch vụ cận lâm sàng.

Mặt khác, cơ sở Hòa Hưng nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 khoảng 180 m, thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh và điều hành chuyên môn giữa hai cơ sở.

Tại Bệnh viện Mắt TPHCM, cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan, trước đây là phòng khám thuộc Khoa Bảo vệ sức khỏe cán bộ của Bệnh viện Nguyễn Trãi, được tiếp nhận và kết nối với cơ sở 58 Bà Huyện Thanh Quan để hình thành Trung tâm khám và điều trị ban ngày. Hiện trung tâm phục vụ khoảng 500 người bệnh mỗi ngày, triển khai nhiều hoạt động khám chữa bệnh với công suất dự kiến 800-1.000 lượt mỗi ngày.

Cơ sở mới giúp bệnh viện tăng không gian khám, điều trị trong bối cảnh mỗi ngày Bệnh viện Mắt TPHCM tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám ngoại trú và hơn 700 ca phẫu thuật. Trong khi đó, cơ sở chính chỉ rộng khoảng 15.000 m2 và là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố nên khó mở rộng.

Tại phường Xuân Hòa, trụ sở Trung tâm Y tế quận 3 trước đây cũng được bàn giao cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM chuyển đổi công năng thành khu M. Cơ sở này vừa khánh thành ngày 28/8, trung bình mỗi tháng tiếp nhận gần 10.000 lượt khám và điều trị.

PGS.TS.BS Lê Trần Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM - cho biết bệnh viện là cơ sở chuyên khoa sâu tuyến cuối của TPHCM và khu vực phía Nam.

Những năm gần đây, lượng người dân đến khám, cấp cứu và điều trị liên tục tăng, tạo áp lực lên cơ sở vật chất, số giường nội trú cũng như khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Việc mở rộng cơ sở giúp bệnh viện tăng khả năng tiếp nhận bệnh nhân, đồng thời góp phần giảm thời gian chờ đợi.