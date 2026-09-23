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Nguyên nhân vụ lật xe chở cọc bê tông trên quốc lộ 5

Nguyễn Hoàn

TPO - Lực lượng chức năng bước đầu xác định, tài xế lái xe đầu kéo BKS 15H-207xx không đảm bảo an toàn khi di chuyển trên quốc lộ 5 dẫn đến sự cố lật xe, cọc bê tông văng xuống đường va chạm với phương tiện khác.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 5.

Sáng 23/9, Đội CSGT số 5 – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ xe đầu kéo chở cọc bê tông gặp sự cố lật trên quốc lộ 5.

Theo xác minh ban đầu, tối 22/9, anh Đoàn Như Hai (SN 1985, ở phường Bạch Đằng, Hải Phòng) điều khiển xe ô tô đầu kéo mang BKS 15H-207xx di chuyển trên quốc lộ 5, hướng Hà Nội về Hải Phòng.

Khi xe di chuyển đến km56, thùng xe chở cọc bê tông bất ngờ bị lật sang trái, va chạm với xe khách mang BKS 15H-293xx do ông Nguyễn Cao Thành (SN 1972, ở phường Hải Dương) điều khiển di chuyển cùng chiều.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Va chạm khiến thùng chứa hàng của ô tô đầu kéo văng khỏi xe, cọc bê tông tràn sang làn đường hướng Hải Phòng – Hà Nội rồi va chạm với xe đầu kéo khác mang BKS 15C-104xx do ông Nguyễn Đức Trường (SN 1974) điều khiển. Sự cố khiến 3 ô tô nêu trên và nhiều cọc bê tông trên xe đầu kéo hư hỏng.

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 5 – Công an Hải Phòng cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện.

Sự cố khiến cả 2 chiều đường trên quốc lộ 5 bị ảnh hưởng, đơn vị tổ chức lực lượng cấm phương tiện tạm thời lưu thông qua hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Các tổ tuần tra hướng dẫn các phương tiện di chuyển vào đường nhánh dài khoảng 3,5km. Do tuyến đường nhánh nhỏ hẹp nên các phương tiện di chuyển chậm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do tài xế điều khiển ô tô đầu kéo chở cọc bê tông không đảm bảo an toàn, gây ra sự cố tai nạn. Kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tai nạn giao thông #lật xe tải #xe đầu kéo #quốc lộ 5

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