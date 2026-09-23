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Tai nạn liên hoàn giữa bốn xe tải và một xe khách trên quốc lộ 14

Thái Lâm

TPO - Một vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn xe tải và một xe khách xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều phương tiện hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 500 triệu đồng

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa năm phương tiện xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã khiến nhiều phương tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Video hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Quảng Tín.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h28 cùng ngày, tại Km1937+200 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn 1, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng), xe tải biển số 47H-0xxx do anh Y Năm Ê Nuôl (sinh năm 2000, trú ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng Đắk Lắk - Đồng Nai xảy ra va chạm với xe tải biển số 47H-0xxx do anh Vũ Dương Quốc Hoàng (sinh năm 1992, trú ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục tông vào xe khách biển số 47B-0xxx do ông Hồ Đức Ngọc (sinh năm 1987, trú ở TP. Đồng Nai) điều khiển theo hướng ngược chiều. Cú tông mạnh khiến xe khách bị đẩy lùi khoảng 40m.

Phần đuôi xe khách tiếp tục va chạm với xe tải biển số 72C-1xxx do anh Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1990, trú ở TPHCM) điều khiển cùng chiều phía sau. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe tải biển số 60B-1xxx do ông Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1986, trú ở TP. Đồng Nai) điều khiển.

Vụ tai nạn làm năm phương tiện và một trụ đèn chiếu sáng hư hỏng. Thiệt hại tài sản ước khoảng 500 triệu đồng.

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Tai nạn liên hoàn gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Tín phối hợp các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng đến hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm, đo đạc, thu thập tài liệu và lấy lời khai những người liên quan. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh và làm rõ.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #quốc lộ 14 #Lâm Đồng #tai nạn liên hoàn #thiệt hại tài sản #đường Hồ Chí Minh

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