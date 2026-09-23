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Hiện trường xe khách giường nằm lật sau va chạm

Trương Định

TPO - Sau va chạm với xe máy, xe khách giường nằm đánh lái, tông vào taxi đang đậu rồi lật trên vòng xuyến tại ngã tư Gò Găng, tỉnh Gia Lai.

Sáng 23/9, lãnh đạo trạm CSGT Tuy Phước - Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên Quốc lộ 1 qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h ngày 23/9, tại nút giao Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, phường An Nhơn Bắc).

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Xe khách lật sau va chạm giao thông.
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Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Thời điểm trên, ô tô khách giường nằm biển số 77F-005.xx do Nguyễn Văn C. (SN 1990, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Nam - Bắc. Khi đến nút giao trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, phường An Nhơn Bắc) điều khiển theo hướng Đông - Tây.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Sau va chạm, tài xế xe khách tông vào xe taxi đang đậu gần đó rồi lật tại nút giao. Tại hiện trường 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hậu quả ông Nguyễn Đình P. và một hành khách trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trương Định
#xe khách lật #va chạm giao thông #Gia Lai #tai nạn giao thông #ngã tư Gò Găng

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