'Bà trùm' U80 nhận án chung thân vì ma túy

TPO - Ở tuổi 79, Nguyễn Thị Thược bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nữ bị cáo này bị bắt quả tang nhận 3 bánh heroin và qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ thêm hơn 1kg heroin cùng hơn 2,2kg methamphetamine.

Ngày 23/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với Nguyễn Thị Thược (SN 1947, ngụ TPHCM) cùng các bị cáo trong vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và không tố giác tội phạm liên quan đến đường dây tội phạm về ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 23/9.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thược tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là mức án cao nhất và cũng là mức án tù chung thân duy nhất được tuyên trong vụ án.

Bị cáo Trần Thị Lan Anh (cháu gái của Thược) bị tuyên phạt 7 năm tù cùng tội danh với bị cáo Thược.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 20 năm tù, tùy vai trò và hành vi phạm tội, về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thược thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo đã từng bị kết án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”, nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thị Thược tại phiên tòa ngày 23/9.

Theo HĐXX, Thược tham gia mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị xử lý nghiêm các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, diễn biến xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thược mức án trên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 10/2024, Thược móc nối với người đàn ông tên Trường ở Campuchia để mua ma túy về bán lại.

Sáng 7/1/2025, Thược đặt mua heroin từ Trường. Sau đó, các đối tượng trong đường dây vận chuyển 3 bánh heroin đến giao cho Thược tại khu vực hẻm 143 Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp (cũ). Thược trực tiếp nhận ma túy và giao trước 300 triệu đồng tiền mua hàng.

Sau khi nhận 3 bánh heroin, Thược mang lên phòng ngủ, sử dụng đá mài và dao lam để chia nhỏ, chuẩn bị bán lẻ. Tuy nhiên, khi đang thực hiện việc này, Thược bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.035g heroin và 296,84g methamphetamine.

Theo hồ sơ vụ án, tổng khối lượng ma túy Thược phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn 2,2kg methamphetamine và hơn 1kg heroin. Quá trình điều tra, Thược khai nhận đã tham gia mua bán ma túy và nhờ cháu ruột là Trần Thị Lan Anh hỗ trợ chuyển tiền thanh toán.

Ở tuổi 79, bản án chung thân khép lại hành trình phạm tội của bị cáo, đồng thời là hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.