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Xã hội

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Bảo đảm tiến độ, chất lượng Đề cương tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Sáng 23/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Trưởng Nhóm 6, chủ trì họp Nhóm 6 về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và các thành viên Nhóm 6.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến thông qua Quy chế làm việc Nhóm 6 tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dự thảo quyết định thành lập Tổ biên tập, Tổ giúp việc Nhóm 6; dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh; góp ý xây dựng Đề cương.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong thời gian tới và ý kiến của các đồng chí dự họp, phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn; thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

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Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí thành viên Nhóm nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, góp ý kiến trực tiếp, có chất lượng vào dự thảo Đề cương; phối hợp chặt chẽ, khớp nối nội dung với các nhóm khác, góp phần đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; làm rõ những bài học lịch sử và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo.

Đặt ra yêu cầu bám sát kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, có lộ trình cụ thể, khoa học, các mốc thời gian, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các thành viên trong Nhóm phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phân công rõ ràng, chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề từ cơ sở, lấy ý kiến rộng rãi trong giới nghiên cứu khoa học, các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện Đề cương, bảo đảm chất lượng cao nhất.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổng kết giai đoạn 40 năm thực hiện Cương lĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giao Tổ biên tập, Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thành các văn bản để sớm ban hành và tổ chức thực hiện ngay theo nhiệm vụ được phân công.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua năm 1991 là một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển tư duy lý luận của Đảng. Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2031) là một nhiệm vụ lý luận - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm làm rõ giá trị, sức sống và những vấn đề đặt ra của mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới.

TTXVN
#Cương lĩnh #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

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