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Tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện

Gia Linh

TPO - Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026 - hoạt động không chỉ bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, sẻ chia của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Sáng 23/9, tại Trụ sở cơ quan Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (Hà Nội), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Hiến máu tình nguyện - Trung thu Đại đoàn kết, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu.

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Các đại biểu tham dự Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026.

Dự chương trình có ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ông Nguyễn Văn Nhữ - Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, cùng đông đảo cán bộ chủ chốt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc; các bạn đoàn viên, thanh niên.

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Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao Bằng khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện giai đoạn 2025-2026.

Đánh giá về phong trào hiến máu tình nguyện trong cơ quan, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho rằng đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn, cần tiếp tục được lan tỏa trong cán bộ, nhân viên, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên.

“Không có khẩu hiệu nào thiết thực như ‘Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại’. Chỉ cần một giọt máu được tình nguyện hiến cũng có thể cứu được nhiều cuộc đời đang trong cơn nguy kịch. Không có hoạt động nào thiết thực, ý nghĩa và nhân văn bằng hiến máu tình nguyện. Tôi mong mỗi cán bộ, nhân viên, nhất là các bạn trẻ và những người có điều kiện hiến máu, hãy tích cực tham gia. Việc hiến máu không gây tổn hại cho sức khỏe, trong khi có thể góp phần cứu sống người bệnh”, ông Nguyễn Thái Học nói.

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Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia hiến máu trong sáng 23/9.

Là người lần đầu tiên tham gia hiến máu, bạn Bùi Thị Thủy - sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết đã hiến 350ml máu. "Em mong muốn tham gia hiến máu từ lâu nhưng đến nay mới đủ tuổi. Nếu đủ điều kiện, em vẫn tiếp tục hiến máu trong những lần sau", bạn Thủy chia sẻ.

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Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026.

Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989) đã có 13 lần hiến máu. Anh bắt đầu tham gia hiến máu sau khi biết nhóm máu của mình phù hợp với nhu cầu của một người quen đang điều trị tại Bệnh viện Nhi.

Theo anh Dũng, càng tìm hiểu, anh càng nhận thức rõ hơn ý nghĩa của việc hiến máu và duy trì hoạt động này. Anh thường tham gia khi Chi đoàn phát động; ngoài ra, nếu không có chương trình, anh chủ động đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao Bằng khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hiến máu tình nguyện giai đoạn 2025-2026.

Gia Linh
#Mặt trận Tổ quốc #đoàn thể Trung ương #hiến máu #tình nguyện #Đoàn Thanh niên #TP. Hà Nội #ngày hội hiến máu #cứu người #Tết Trung thu

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