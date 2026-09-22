Giáo viên vượt 63.000 thí sinh, nhất tuần hai thi tìm hiểu sự kiện Lam Hạ

TPO - Hơn 63 nghìn thí sinh tham gia với trên 103,6 nghìn lượt dự thi tuần thứ 2 của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)”. Giải nhất tuần thuộc về chị Phạm Thị Hạnh - giáo viên trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” do Tỉnh Đoàn Ninh Bình phối hợp Sở GD&ĐT tỉnh này tổ chức dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác trên địa bàn Ninh Bình.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Ninh Bình (tinhdoanninhbinh.vn).

Trong tuần thứ hai (từ ngày 14/9 – 20/9), cuộc thi đã thu hút hơn 63.012 nghìn thí sinh tham gia với hơn 103,6 nghìn lượt dự thi.

Kết quả, chị Phạm Thị Hạnh – đoàn viên Chi đoàn Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình) xuất sắc giành giải Nhất với trị giá 1 triệu đồng.

Hai giải Nhì tuần thứ 2 thuộc về em Nguyễn Ngọc Lan Anh (học sinh lớp 8A1, Trường THCS Khánh Hội, xã Khánh Hội) và Bùi Quỳnh Châu (học sinh lớp 5B, Trường TH Liêm Chính, phường Phủ Lý).

Ba giải Ba tuần thuộc về em Trần Quang Minh (học sinh lớp 5B Trường TH Liêm Chính, phường Phủ Lý), chị Nguyễn Trà My (Chi đoàn giáo viên Trường THCS Hà Nam, phường Hà Nam); em Nguyễn Anh Khoa (học sinh lớp 4A3 Trường TH Lê Hồng Phong, phường Phù Vân). Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích tuần 2

Tuần thứ 3 cuộc thi diễn ra từ 21/9 đến ngày 27/9. Các thí sinh chinh phục 20 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi trong tuần. Mỗi người được tham gia dự thi tối đa 5 lần trong một tuần.

Cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” tập trung nội dung: Bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ; vị trí chiến lược của Lam Hạ và những trận chiến đấu kiên cường của quân và dân địa phương góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam.

Cuộc thi cũng đề cập về sự kiện 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ anh dũng hy sinh; hoàn cảnh lịch sử, quá trình chiến đấu, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những chiến công, sự hy sinh và những nhân vật tiêu biểu gắn với 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ…