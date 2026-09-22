Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giáo viên vượt 63.000 thí sinh, nhất tuần hai thi tìm hiểu sự kiện Lam Hạ

Xuân Tùng

TPO - Hơn 63 nghìn thí sinh tham gia với trên 103,6 nghìn lượt dự thi tuần thứ 2 của Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)”. Giải nhất tuần thuộc về chị Phạm Thị Hạnh - giáo viên trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” do Tỉnh Đoàn Ninh Bình phối hợp Sở GD&ĐT tỉnh này tổ chức dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác trên địa bàn Ninh Bình.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Ninh Bình (tinhdoanninhbinh.vn).

2.jpg

Trong tuần thứ hai (từ ngày 14/9 – 20/9), cuộc thi đã thu hút hơn 63.012 nghìn thí sinh tham gia với hơn 103,6 nghìn lượt dự thi.

Kết quả, chị Phạm Thị Hạnh – đoàn viên Chi đoàn Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình) xuất sắc giành giải Nhất với trị giá 1 triệu đồng.

Hai giải Nhì tuần thứ 2 thuộc về em Nguyễn Ngọc Lan Anh (học sinh lớp 8A1, Trường THCS Khánh Hội, xã Khánh Hội) và Bùi Quỳnh Châu (học sinh lớp 5B, Trường TH Liêm Chính, phường Phủ Lý).

Ba giải Ba tuần thuộc về em Trần Quang Minh (học sinh lớp 5B Trường TH Liêm Chính, phường Phủ Lý), chị Nguyễn Trà My (Chi đoàn giáo viên Trường THCS Hà Nam, phường Hà Nam); em Nguyễn Anh Khoa (học sinh lớp 4A3 Trường TH Lê Hồng Phong, phường Phù Vân). Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích tuần 2

Tuần thứ 3 cuộc thi diễn ra từ 21/9 đến ngày 27/9. Các thí sinh chinh phục 20 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi trong tuần. Mỗi người được tham gia dự thi tối đa 5 lần trong một tuần.

1.jpg

Cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” tập trung nội dung: Bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ; vị trí chiến lược của Lam Hạ và những trận chiến đấu kiên cường của quân và dân địa phương góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho miền Nam.

Cuộc thi cũng đề cập về sự kiện 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ anh dũng hy sinh; hoàn cảnh lịch sử, quá trình chiến đấu, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những chiến công, sự hy sinh và những nhân vật tiêu biểu gắn với 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ…

tienphong-lamha.jpg
Xuân Tùng
#Nữ dân quân #dân quân pháo phòng không #nữ dân quân Lam Hạ #Lam Hạ #Tỉnh Đoàn Ninh Bình #câu chuyện thời hoa lửa #hy sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe