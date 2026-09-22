Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí thư Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên vui Trung thu cùng thiếu nhi Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Tối 22/9, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự chương trình Trung thu "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" tại thành phố Bắc Ninh.

Dự chương trình còn có ông Trần Huy Phương - Phó Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, cùng sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Tùng Dương, Tuấn Cry, Minh Ngọc, mang đến những màn trình diễn cuốn hút. Đông đảo các em thiếu nhi cũng tham gia chương trình.

1000041715.jpg
Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự chương trình.

Tại chương trình, anh Trần Văn Đăng - Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh cho biết, chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi em được học tập, rèn luyện, được yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ và có cơ hội phát triển.

tp_2.jpg
Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng phát biểu tại chương trình.

Theo anh Trần Văn Đăng, Trung thu năm nay càng thêm ý nghĩa khi từ ngày 20/9, thành phố Bắc Ninh chính thức được thành lập. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới với tầm vóc mới và những khát vọng mới cho quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Trong những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Đội đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

1000041714.jpg
Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao quà tặng các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình Trung thu năm nay, ban tổ chức trao 100 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, 5.000 suất quà sẽ được trao tới các em thiếu nhi tại 23 xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đằng sau những phần quà Trung thu là mong muốn của Thành Đoàn Bắc Ninh mang đến cho các em một mùa trăng thật sự vui tươi, ấm áp và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.

tp_5.jpg
tp_6.jpg
Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và Thành Đoàn Bắc Ninh trao học bổng cho các xã khó khăn.

“Đây là sự cố gắng, nỗ lực của Thành Đoàn Bắc Ninh với mong muốn các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật sự vui tươi, ấm áp, với nhiều trải nghiệm thú vị”, anh Đăng chia sẻ.

Không chỉ chăm lo bằng những món quà, chương trình còn tạo cơ hội để thiếu nhi tiêu biểu được trải nghiệm những không gian đặc biệt.

tp_7.jpg
Lãnh đạo HĐND thành phố Bắc Ninh tặng quà thiếu nhi.

Trước đó, ngày 20/9, 200 đại biểu thanh thiếu nhi tiêu biểu của thành phố đã đến thăm Nhà Quốc hội, được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gặp mặt, thăm hỏi, động viên và tặng quà.

Với các em, đây là một trải nghiệm ý nghĩa. Theo anh Trần Văn Đăng, hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm, tình cảm và niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ.

1000041713.jpg
Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao quà Trung thu tặng các em thiếu nhi.

“Sự quan tâm ấy sẽ tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và từng bước trưởng thành để mai này góp sức xây dựng quê hương, đất nước”, anh Trần Văn Đăng nói.

Gửi lời tới thiếu nhi trong mùa Trung thu, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh nhắn nhủ: “Thành phố Bắc Ninh đang lớn lên từng ngày, và anh mong các em cũng từng ngày lớn lên về tri thức, nhân cách, bản lĩnh và ước mơ”.

tp_11.jpg
Ca sĩ Tùng Dương khuấy động chương trình.

Anh Đăng mong niềm tự hào về quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc sẽ trở thành động lực để mỗi em chăm ngoan hơn, học tập giỏi hơn, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; biết yêu thương, sẻ chia; mạnh dạn khám phá, từng bước làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ.

tp_13.jpg
Ca sĩ Hòa Minzy biểu diễn tại chương trình.

“Trên hành trình trưởng thành ấy, tổ chức Đoàn, Đội sẽ luôn nỗ lực đồng hành, tạo môi trường và những điều kiện tốt hơn để các em được học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện”, anh Đăng khẳng định.

Nguyễn Thắng
#Chương trình Trung thu Bắc Ninh #Thiếu nhi Bắc Ninh #Hòa Minzy #Hoạt động chăm lo thiếu nhi #Tùng Dương #Tuấn Cry

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe