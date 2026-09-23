Gần 200 công trình, phần việc xanh cho thế giới sạch hơn

TPO - Tuổi trẻ Ninh Bình đã triển khai gần 200 công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, tập trung vào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn mới và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ IV và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây mới trong ngày cao điểm. Ảnh: TĐNB

Trong ngày cao điểm ra quân, gần 5.000 đoàn viên, thanh niên đã tham gia thực hiện gần 200 công trình, phần việc, hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn mới và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Các tình nguyện đã tiến hành vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải; phát quang, chỉnh trang đường làng, ngõ phố; khơi thông dòng chảy; làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng; chăm sóc, trồng và bảo vệ cây xanh; chỉnh trang các tuyến đường thanh niên tự quản, khu vui chơi thiếu nhi và các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, duy trì và nhân rộng các mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Khu dân cư không rác thải” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong bảo vệ môi trường.

Hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan môi trường diễn ra tại nhiều địa bàn.

Theo đại diện Tỉnh Đoàn Ninh Bìn, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn, Hội và tuổi trẻ địa phương duy trì, triển khai các hoạt động thiết thực và mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan và môi trường sống tại các địa phương.

Với tinh thần mỗi công trình, phần việc - một hành động vì môi trường; mỗi đoàn viên, thanh niên - một tuyên truyền viên về lối sống xanh, tuổi trẻ Ninh Bình cùng với tuổi trẻ cả nước tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh và bền vững.