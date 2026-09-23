Rửa xe, nhặt phế liệu gây quỹ tặng quà Trung thu cho trẻ em

TPO - Từ những buổi rửa xe gây quỹ, gom phế liệu, làm đèn lồng đến tự tay chuẩn bị bánh Trung thu, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh góp những phần việc nhỏ để mang thêm niềm vui, hơi ấm đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tại xã Thiên Cầm, nhiều chi đoàn tổ chức các hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Trung thu như mở gian hàng gây quỹ, tận dụng vật liệu sẵn có làm đèn Trung thu, kêu gọi ủng hộ và trao 30 suất quà cho các em nhỏ. Đoàn viên cũng đến thăm hỏi, động viên trẻ em khuyết tật, trong đó có những em khiếm thị, trao quà và đèn Trung thu, góp thêm niềm vui cho các em.
Tại xã Sơn Tiến, nhiều chi đoàn như Khe Cò, Văn Giang… tổ chức các hoạt động gây quỹ hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu. Đoàn viên, thanh niên triển khai nhiều cách làm thiết thực như bán hàng, thu gom rác tái chế, qua đó gây quỹ trao quà, góp thêm niềm vui và động lực cho các em trong học tập, cuộc sống.
Hướng đến Tết Trung thu, các cơ sở Đoàn tại Hương Sơn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như cắt tóc miễn phí, rửa xe gây quỹ, tự làm đèn lồng và chuẩn bị quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.