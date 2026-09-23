Rửa xe, nhặt phế liệu gây quỹ tặng quà Trung thu cho trẻ em

TPO - Từ những buổi rửa xe gây quỹ, gom phế liệu, làm đèn lồng đến tự tay chuẩn bị bánh Trung thu, đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh góp những phần việc nhỏ để mang thêm niềm vui, hơi ấm đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.