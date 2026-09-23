Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Giới trẻ
Nhịp sống Cộng đồng mạng

Lung linh thi rước đèn Trung thu ở xứ Trà

TPO - Hàng chục nghìn người dân và các em thiếu nhi đã dự chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026”. Trong đó, điểm nhấn là Cuộc thi Rước đèn Trung thu với 30 xã, phường trình diễn các mô hình đèn Trung thu.

Thanh Hiếu

Tối 22/9, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026” và Cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh với chủ đề “Mùa trăng yêu thương”.

Chương trình thu hút đông đảo nhân dân và các em thiếu nhi đến tham dự, cùng hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng của đêm hội trăng rằm.

﻿tp-6-1834.jpg
﻿tp-33.jpg
tp-34.jpg﻿﻿﻿﻿﻿
Hàng chục nghìn người dân đổ về Quảng trường Võ Nguyên Giáp để tham dự chương trình

Mở đầu đêm hội là chương trình nghệ thuật như: Vầng trăng cổ tích, Giấc mơ của Trăng, Trăng rằm xuống phố, Ánh trăng cho em; cùng màn trống hội, múa lân – sư – rồng, hoạt cảnh Chú Cuội – Chị Hằng, biểu diễn xiếc và các liên khúc dành cho thiếu nhi.

tp-35.jpg
tp-24.jpg
tp-18-7102.jpg
Người dân và các em thiếu nhi hào hứng tham dự chương trình

Các tiết mục được dàn dựng như một bức tranh Trung thu nhiều sắc màu, đưa khán giả trở về với thế giới tuổi thơ qua những giai điệu trong trẻo và những ký ức thân thương về đêm hội trăng rằm.

tp-20.jpg
﻿tp-21.jpg
tp-7-36.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi

Điểm nhấn của đêm hội là Cuộc thi Rước đèn Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Mùa trăng yêu thương”.

Theo thể lệ, 30 xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia phần thi trực tiếp, gồm thi mô hình đèn và thi rước đèn Trung thu. Các mô hình không chỉ được đánh giá về ý tưởng, hình thức thể hiện mà còn được khuyến khích ứng dụng công nghệ, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

tp-36.jpg
tp-32.jpg
tp-31.jpg
tp-28.jpg
Các xã, phường thi rước đèn Trung thu

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng những phần quà Trung thu tới các em thiếu nhi. Những phần quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn yêu thương.

tp-10-9303.jpg
tp-12-9785.jpg
tp-14-5694.jpg
tp-3-3712.jpg
Các xã, phường rước đèn Trung thu tại đêm hội.
#Thái Nguyên #Trung thu #Đêm hội trăng rằm #Rước đèn #Thiếu nhi #Cuộc thi rước đèn

Xem nhiều