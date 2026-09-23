Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe đưa rước công nhân gây tai nạn liên hoàn ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Sau cú va chạm với xe máy dừng sát lề đường, ô tô đưa rước công nhân mất lái lao lên vỉa hè, tông gãy trụ điện trên đường ĐT784, tỉnh Tây Ninh. Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đưa rước công nhân và xe máy xảy ra trên đường ĐT784, đoạn qua xã Cầu Khởi.

1790142212859-5018715155570216850-g5199597602318044188-ddeeb43efd492c707e14818890a8f0a7.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, ô tô mang biển số 98H-062.xx chở gần 20 công nhân lưu thông trên đường ĐT784, theo hướng từ xã Truông Mít đến phường Tân Ninh.

Khi đến giao lộ Khởi Hà - Phước Ninh, ô tô xảy ra va chạm với một xe máy do người phụ nữ điều khiển đang dừng sát lề đường.

Sau cú va chạm, xe đưa rước công nhân mất lái, lao lên vỉa hè tông gãy một trụ điện mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, trụ điện bị gãy đôi, cabin ô tô hư hỏng nặng. Rất may gần 20 công nhân trên xe an toàn.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết nạn nhân nữ đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tiến
#xe đưa rước công nhân gây tai nạn #Tây Ninh #tai nạn giao thông #xe rước công nhân #trụ điện gãy #đường ĐT784 #xã Cầu Khởi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe