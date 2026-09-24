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Pháp luật

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Cựu Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm khai doanh nghiệp 'tự nguyện' đưa tiền

Hoàng An

TPO - Bà Bùi Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ, khai báo quanh co về khoản hối lộ gần 2,5 tỷ đồng của doanh nghiệp. Bà khẳng định, không đòi hỏi, doanh nghiệp đến và "tự nguyện" đưa tiền.

Cựu Chi cục trưởng chỉ đạo "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp

Ngày 24/9, HĐXX tiếp tục xét hỏi 27 bị cáo phạm tội trong vụ án sản xuất sữa giả và trốn thuế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Dược Quốc tế, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Mạnh CườngHoàng Mạnh Hà (Giám đốc, cổ đông của 3 công ty trên) giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt. Nhóm Cường dùng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu để sản xuất 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng. Trừ chi phí, nhóm Cường thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng. Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 28 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm của Cường còn lập 2 hệ thống sổ sách kế toán che giấu doanh thu. Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường chỉ đạo đạt 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115,9 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 106 tỷ đồng.

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Các bị cáo tại phiên tòa.

Đáng chú ý, để sản xuất được sản phẩm giả, nhóm Cường đưa hối lộ cho bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) và Bùi Thị Trang (cấp dưới của Dinh) gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, bà Dinh được chia 2,2 tỷ đồng.

Tháng 8/2022, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà trực tiếp gặp, trao đổi và đặt vấn đề nhờ Bùi Đinh Thị Dinh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình, nhờ tạo điều kiện cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood trong việc nộp và xử lý hồ sơ đăng ký bản công bố và tự công bố sản phẩm.

Sau khi đến thăm nhà máy sản xuất, Bùi Đinh Thị Dinh đồng ý hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đề nghị của Cường và Hà tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình. Dinh chỉ đạo cấp dưới Bùi Thị Trang “tạo điều kiện” cho các doanh nghiệp trên, cho chủ trương nhận tiền chi phí ngoài; chỉ đạo chuyên viên khác tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận một cửa để chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Đổ lỗi cho cấp dưới

Tại tòa, bị cáo Dinh sức khỏe yếu phải chăm sóc y tế, bị cáo khai không chủ động đòi hỏi hay ra giá duyệt hồ sơ.

Theo lời bà Dinh, đại diện doanh nghiệp đến gặp chỉ là thủ tục hành chính thông thường. Việc nộp hồ sơ là quyền của doanh nghiệp, bà chỉ hướng dẫn thực hiện đúng quy định. Bà khẳng định đã giao việc cho cấp dưới Bùi Thu Trang.

“Tiền nong thế nào là Trang và doanh nghiệp quyết, Trang đòi bao nhiêu bị cáo không kiểm soát được", bà Dinh nói.

Chủ tọa phản biện lời khai của bà Dinh, đặt câu hỏi "doanh nghiệp họ đến gặp bị cáo trước, sau đó bị cáo giao việc cho Trang. Bị cáo Trang nhận tiền, chi phần lớn cho bị cáo, sao nói là không kiểm soát được?" Bà Dinh lúc này trùng giọng, nói “không đòi hỏi gì đâu, việc đưa tiền do công ty tự nguyện”.

Về số tiền hưởng lợi, bà Dinh cho biết khi đưa tiền, cấp dưới nói là của doanh nghiệp “cảm ơn”. Tuy nhiên, bà khai quanh co, phải bác việc nhận tiền mặt từ cấp dưới, chỉ thừa nhận số tiền 700 triệu đồng được chuyển qua tài khoản ngân hàng.

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Bị cáo Bùi Thị Dinh.

Trong khi, bị cáo Bùi Thu Trang khẳng định mức tiền 5 - 7 triệu đồng mỗi hồ sơ do chính bà Dinh chỉ thị. Khi doanh nghiệp hỏi số tài khoản để chuyển tiền, Trang khai bà Dinh nói “em nhận hộ chị không sao đâu".

Theo Trang, bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật nên nhận tiền. Hơn nữa khi đó đang nghỉ sinh nên muốn có ít tiền “mua bỉm sữa”, nhận cũng nhằm để tránh sếp không "làm khó” về sau. Trong vụ án, Trang hưởng lợi 302 triệu đồng.

Trả lời xét hỏi trước đó, hai bị cáo Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà (Giám đốc, cổ đông của 3 Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) cho rằng mình phạm tội do thiếu hiểu biết, chưa được đào tạo chuyên môn về sản phẩm sữa.

Cả hai đổ lỗi cho cấp dưới về công tác nghiên cứu, xây dựng công thức phối trộn nguyên liệu cũng như quản lý kỹ thuật sản xuất tại nhà máy. Họ phủ nhận vai trò chủ mưu, cầm đầu, bàn bạc nhau mục đích của việc điều chỉnh công thức sản xuất theo hướng giảm nguyên liệu là giảm tối đa chi phí đầu vào, hạ giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp…

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi !

Hoàng An
#Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm #Nhận hối lộ Bùi Thị Dinh #Nhận hối lộ #Sản xuất sữa giả #An toàn vệ sinh thực phẩm #Hòa Bình

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