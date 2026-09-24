Giải cứu cô gái bị lừa sang nước ngoài để ép kết hôn

TPO - Tin lời người quen, cô gái Nghệ An bị đưa qua biên giới rồi bán cho một người đàn ông để ép kết hôn. Sau thời gian tìm cách trốn thoát, nạn nhân được công an hỗ trợ trở về quê.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa hỗ trợ chị L.T.K.C (SN 2000, trú xã Tương Dương) trở về quê an toàn sau thời gian bị đưa ra nước ngoài.

Trước đó, chị C. được một số người làm cùng công ty dụ dỗ, hứa đưa sang nước ngoài làm việc với mức thu nhập cao. Tin lời, chị C. bị đưa qua biên giới rồi bán cho một người đàn ông để ép kết hôn.

Công an Nghệ An hỗ trợ cô gái bị lừa sang nước ngoài trở về đoàn tụ gia đình.

Trong thời gian ở nước ngoài, chị C. bị bạo hành và đe dọa. Nạn nhân tìm cách bỏ trốn, đồng thời liên hệ người thân và Công an xã Lượng Minh để cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lượng Minh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan xác minh, triển khai các biện pháp hỗ trợ đưa chị C. trở về.

Ngày 21/9, chị C. được hỗ trợ về quê an toàn, đoàn tụ với gia đình.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời chào việc làm, môi giới kết hôn hoặc đưa người ra nước ngoài có dấu hiệu bất thường. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, không dễ dàng tin theo lời giới thiệu về việc làm thu nhập cao; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.