Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xét xử vụ GFDI lừa đảo hơn 2.400 tỷ đồng: Tòa triệu tập hơn 8.600 người

Nguyễn Thành

TPO - Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, với hơn 8.600 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Có 5 bị cáo được tòa đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở).

2aobor0o7a0cecsuzbx9v8v3db8mu4bq1rlhlm7k.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Đây là phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập rất lớn tại Đà Nẵng. Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, với sự tham gia của 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến. Tại Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác đảm bảo an ninh tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng và 2 điểm cầu được thắt chặt.

tienson-5205.jpg
Các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dự phiên tòa tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn.

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi, gốc cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì đầu tư kinh doanh như đã chào mời, hứa hẹn với khách hàng.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, tổng số 2.407,9 tỷ đồng.

Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định là những người quản lý hoạt động thu, chi tài chính của Công ty GFDI.

Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng) được xác định biết rõ hành vi gian dối của Hoàng, biết dòng tiền huy động không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà dùng tiền của người cho vay sau để trả cho người trước.

Theo cáo trạng, dù biết rõ việc này, các bị cáo vẫn giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.

Nguyễn Thành
#GFDI #lừa đảo #đà nẵng #tòa án #bị cáo #hồ sơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe