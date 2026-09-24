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Pháp luật

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Đi vào làn khẩn cấp và tạt đầu xe khác, tài xế bị phạt nặng

Thanh Hà

TPO - Sau phản ánh của người dân về hành vi vi phạm trên cao tốc Đại lộ Thăng Long, một tài xế ở Hà Nội bị CSGT lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Clip ghi lại sự việc.

Trước đó, thông tin phản ánh về phương tiện có nhiều hành vi vi phạm trên đường cao tốc Đại lộ Thăng Long được người dân gửi tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 29A-359.XX.

Qua làm việc, lực lượng CSGT xác định ông N.V.D (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) là người điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra các hành vi vi phạm.

Theo kết quả xác minh, tài xế D. đã vi phạm 3 lỗi gồm: Điều khiển ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; và dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.

Với 3 hành vi vi phạm trên, ông D. bị xử phạt tổng cộng 23 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Thanh Hà
#Xử phạt vi phạm giao thông #Lỗi điều khiển ô tô #Đường cao tốc #Công an Hà Nội #Giấy phép lái xe

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