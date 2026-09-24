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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Chiều 23/9, giờ địa phương (sáng 24/9, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Mỹ, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Canada.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời New York, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 20 - 23/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia tham dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalilur Rahman, và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc.

Về các hoạt động song phương tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ, các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ Mỹ, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, bạn bè Mỹ và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ...

Tại cuộc gặp Đại sứ Jamieson Greer - Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực để hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có bài phát biểu đáng chú ý tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Mỹ, và được trao tặng Huy chương của Hiệp hội.

Minh Hạnh
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Mỹ #Canada

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