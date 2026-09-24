Tổng thống Hàn Quốc thảo luận với Tổng thống Mỹ về hợp tác đóng tàu chiến

TPO - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về hợp tác đóng tàu chiến, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết ngày 24/9. Trong khi đó, Triều Tiên thông báo vừa thử nghiệm hệ thống pháo phản lực đa nòng nâng cấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 29/10/2025. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Lee cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Trump về hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, chẳng hạn như đóng tàu chiến, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng hợp tác song phương sẽ mang lại những kết quả cụ thể.

Theo thông cáo của phía Hàn Quốc, nhà máy đóng tàu Philly của Hanhwa tại Philadelphia sẽ đóng các tàu quân sự cho Mỹ.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã có cuộc gặp kéo dài 30 phút với ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Cuộc gặp diễn ra ngày 23/9, sau khi Bộ Công nghiệp Hàn Quốc thông báo với các nghị sĩ về kế hoạch triển khai gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD giữa hai nước, trong đó có dự án nhà máy điện khí đốt tại Texas - được xác định là khoản đầu tư tiềm năng đầu tiên.

Trong tổng số 350 tỷ USD của thỏa thuận, 150 tỷ USD được dành cho lĩnh vực đóng tàu.

Hồi tháng 4, Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho biết, nghiên cứu này - nằm trong dự toán ngân sách năm 2027 - sẽ đánh giá tính khả thi của việc sử dụng thiết kế hoặc đồng sản xuất các thân tàu tiên tiến như lớp Mogami của Nhật Bản và lớp Daegu của Hàn Quốc, trong bối cảnh các dây chuyền chế tạo tàu của Hải quân Mỹ quá tải.

Nếu kế hoạch được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ mua tàu chiến mặt nước cỡ lớn từ đối tác nước ngoài kể từ Thế chiến II.

Điều này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump thất vọng với tình trạng chậm tiến độ, thiếu hụt lao động và đội chi phí trong nền công nghiệp đóng tàu chiến nội địa.

Sáng kiến cũng nhằm thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn về năng lực đóng tàu giữa Mỹ với Trung Quốc. Trung Quốc đang chế tạo 6 - 10 tàu khu trục mỗi năm, gấp 4 - 6 lần tốc độ của Mỹ.

Triều Tiên thử nghiệm pháo phản lực đa nòng

Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng thử hệ thống pháo phản lực đa nòng dẫn đường 240 mm phiên bản nâng cấp, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 24/9.

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm đã chứng minh độ chính xác cũng như tính ưu việt của các hệ thống pháo có tầm bắn mở rộng, sử dụng hệ thống dẫn đường chính xác tự động.

Các hệ thống pháo phản lực đa nòng dẫn đường này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 100 km khi bay theo quỹ đạo, và 115 km theo chế độ kết hợp bay lượn.

Theo bản tin của KCNA, những hệ thống pháo phản lực đa nòng dẫn đường này sẽ giúp Triều Tiên tạo nên thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng ở khu vực biên giới phía nam, ám chỉ khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Ông Pak Jong-chon, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương - người giám sát cuộc thử nghiệm, nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung các lực lượng tấn công có sức hủy diệt và sát thương cao nhất tại khu vực biên giới phía nam.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa phản hồi đề nghị bình luận về bước đi mới của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đang từng bước nâng cấp kho vũ khí chiến thuật và thông thường mà nước này dự định triển khai gần biên giới với Hàn Quốc.

Hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát các cuộc thử nghiệm vũ khí chủ chốt, trong đó có hệ thống phóng rocket được nâng cấp và tên lửa chiến thuật. Triều Tiên cho biết những vũ khí này cũng sẽ được sử dụng để bảo vệ biên giới phía nam.