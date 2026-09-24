Ukraine thay đổi cách chỉ huy để giành lợi thế trên chiến trường

TPO - Trả lời hãng tin Reuters, Trung sĩ Vitalii Tomchyshak của quân đội Ukraine tin rằng anh biết cách đẩy lùi lực lượng Nga trên chiến trường. Do đó, ý kiến của những người như anh cần được lắng nghe thực sự, thay vì chỉ dựa vào mệnh lệnh từ cấp trên mà đôi khi không nắm rõ tình hình thực tế.

"Dù bạn là ai - trung sĩ, sĩ quan hay bất kỳ ai - ý kiến ​​của bạn cũng cần được lắng nghe”, Tomchyshak (27 tuổi) chia sẻ.

Tomchyshak nằm trong số 103 chỉ huy tiểu đội dày dạn kinh nghiệm được quân đội Ukraine rút khỏi tiền tuyến và tham gia một khóa huấn luyện chuyên sâu kéo dài ba tháng vào mùa hè này nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

Nhiều học viên tham gia khóa học này đang ở độ tuổi đôi mươi hoặc đầu ba mươi.

Khóa học nhằm mục đích đào tạo một thế hệ lãnh đạo trẻ - những người vốn đã am hiểu về chiến thuật bộ binh, tác chiến bằng máy bay không người lái, pháo binh và hậu cần - để họ có thể đưa ra các quyết định độc lập trên chiến trường.

Các quân nhân và huấn luyện viên quân sự tham gia một bài tập mô phỏng trong khuôn khổ chương trình lập kế hoạch tác chiến và chỉ huy kéo dài 12 tuần theo tiêu chuẩn NATO. (Ảnh: Reuters)

Quây quần quanh tấm bản đồ phủ đầy các ký hiệu đại diện cho các đơn vị quân sự, hơn 10 chỉ huy đang tiến hành mô phỏng chiến thuật nhằm đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga vào một ngôi làng.

Kết quả gieo xúc xắc sẽ quyết định sự thành bại của các hoạt động tác chiến, buộc họ phải ứng biến linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với đồng đội.

Được tổ chức bởi Viện Quân sự thuộc Đại học Quốc gia Kiev và nhận một phần tài trợ từ tổ chức từ thiện "Come Back Alive", khóa đào tạo này đã huấn luyện hơn 1.200 sĩ quan kể từ khi bắt đầu vào năm đầu tiên của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, chương trình đào tạo không hề dễ dàng. Mặc dù có 88 chỉ huy tốt nghiệp vào ngày 18/7, nhưng 15 học viên đã không vượt qua được khóa học - hai người vì lý do sức khỏe và số còn lại do không đạt yêu cầu về chuyên môn.

Các quân nhân tốt nghiệp khóa học. (Ảnh: Reuters)

Phong cách lãnh đạo lỗi thời

Tính linh hoạt trên chiến trường vốn không phải là đặc điểm truyền thống của quân đội Ukraine.

Bất chấp những nỗ lực hiện đại hóa, tư duy kiểu xưa cũ vẫn tồn tại ở một số sĩ quan cấp cao từng được đào tạo tại các học viện quân sự truyền thống dành cho giới lãnh đạo quân đội Ukraine.

Trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, quân đội Ukraine đang cố gắng tự chuyển mình - không chỉ về đổi mới công nghệ, mà còn cả về văn hóa và lãnh đạo.

Điều đó có nghĩa là phải phá bỏ hệ thống chỉ huy cứng nhắc, từ trên xuống dưới và khuyến khích sự chủ động từ những binh lính dày dạn kinh nghiệm chiến đấu.

Mặc dù đã liên tục đổi mới trong hơn bốn năm qua để đối phó với lực lượng Nga, nhưng quân đội Ukraine vẫn gặp phải những lời chỉ trích về tổn thất nặng nề ở một số đơn vị, và cáo buộc đối xử chưa phù hợp với một số binh sĩ - những yếu tố mà một số người cho là nguyên nhân khiến nam giới không muốn gia nhập quân đội

Nhiều người kỳ vọng tân Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang - Tướng Mykhailo Drapatyi (43 tuổi) sẽ thực hiện lời hứa thúc đẩy các phương pháp chỉ huy tốt hơn và ưu tiên tính mạng của binh sĩ.

Ông Drapatyi tiếp quản vị trí tổng tư lệnh vào tháng 7 từ ông Oleksandr Syrskyi (61 tuổi) - người từng bị chỉ trích vì để xảy ra tổn thất nặng nề và áp dụng phong cách chỉ huy cứng nhắc, can thiệp quá sâu vào các chi tiết tác chiến trên chiến tuyến dài 1.200 km.

Vào tháng 9, ông Drapatyi đã tổ chức một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận về việc trao thêm quyền hạn cho đội ngũ hạ sĩ quan.

"Hôm qua, một hạ sĩ quan vẫn còn là người lính bình thường. Hôm nay, họ đã là người chỉ huy gần gũi nhất với binh sĩ”, ông nói. "Họ chính là những người quan tâm đến lợi ích và nhu cầu của những người lính bình thường”.

Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, ông Drapatyi đã công bố danh sách các vấn đề cần giải quyết sau cuộc họp, bao gồm việc mở rộng quyền hạn cho hạ sĩ quan, xây dựng cơ cấu chỉ huy rõ ràng hơn và cải thiện chế độ đãi ngộ.

Công tác giải quyết các vấn đề này đang được triển khai, phía quân đội xác nhận.

Ông Drapatyi đã bổ nhiệm một số chỉ huy cấp cao - những người nổi tiếng với việc ủng hộ văn hóa chỉ huy theo chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có ông Andriy Biletsky (chỉ huy Quân đoàn số 3) - để phụ trách các khu vực phòng thủ trọng yếu ở miền đông Ukraine.

Trung sĩ Vitalii Tomchyshak - không đưa ra bình luận về các cải cách ở cấp lãnh đạo quân đội cao nhất - cho biết việc thể hiện tinh thần chủ động vẫn thường đồng nghĩa với việc bị trừng phạt, đặc biệt là đối với cấp hạ sĩ quan.

Theo Tomchyshak, việc trao quyền chủ động nhiều hơn cho các chỉ huy tại cơ sở sẽ mang lại lợi thế cho Ukraine trên chiến trường.

"Chúng ta sẽ bắt đầu thấy được những thay đổi mang tính đột phá", anh nhận định.