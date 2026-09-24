Tổng thống Iran giơ ảnh cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei trong bài phát biểu gây chú ý tại Liên Hợp Quốc

TPO - Trong bài phát biểu hiếm hoi tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói người dân nước này là “nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố”. Ông giơ bức ảnh cỡ lớn của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và hơn 150 trẻ em Iran thiệt mạng trong cuộc chiến.

Tổng thống Iran giơ ảnh chân dung cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

“Chúng tôi chỉ tự vệ. Chúng tôi không phải khủng bố. Người dân vô tội của chúng tôi đã trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công và hành động xâm lược nhằm vào đất nước chúng tôi”, ông Pezeshkian nói.

“Đúng, họ đã tấn công chúng tôi, nhưng chúng tôi không quỳ gối”, ông Pezeshkian tuyên bố.

Cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều người khác đã thiệt mạng khi Mỹ và Israel bắt đầu mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2.

Cuối bài phát biểu, ông Pezeshkian nêu đích danh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ông Trump và những người tìm cách bắt nạt chúng tôi cần hiểu rằng chúng tôi sẵn sàng đối thoại, ngoại giao và đàm phán, nhưng không chấp nhận ngôn ngữ của sức mạnh”, ông nói.

Ông Pezeshkian - người được đánh giá là một chính trị gia ôn hòa trong đội ngũ lãnh đạo Iran - đến New York trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt và thu hút sự chú ý lớn.

Vài giờ trước bài phát biểu của ông Pezeshkian, Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng những từ gay gắt để nói về Iran khi diễn thuyết tại Đại hội đồng, đe doạ sẽ dùng biện pháp mạnh nếu hai bên không sớm đạt được thoả thuận kết thúc chiến tranh.

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ lại cho biết hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với các quan chức Iran bên lề kỳ họp ở New York. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc gặp.

Cũng trong ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng ông Trump sẵn sàng gặp ông Pezeshkian khi nhà lãnh đạo Iran có mặt tại New York.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nêu rõ lập trường đàm phán của Tehran với Mỹ, yêu cầu Washington chấm dứt lệnh phong tỏa các cảng của Iran và giải phóng tài sản đang bị đóng băng.

Ông Baghaei cho biết cuộc đàm phán - được tiến hành gián tiếp thông qua bên trung gian Qatar - “không có gì mới”.

Bài phát biểu của ông Pezeshkian làm rõ lập trường của Tehran, trong bối cảnh tiến trình đàm phán giữa hai đối thủ lâu năm vẫn chưa đi đến giải pháp.

Trong lúc này, các cuộc tấn công rải rác tiếp tục xảy ra tại eo biển Hormuz, nơi hoạt động vận tải thương mại vẫn ở mức thấp hơn trước chiến tranh.