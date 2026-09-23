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Nữ streamer Hàn Quốc đang khiến cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ

Hương Ly

TPO - Soopi - streamer nổi tiếng ở Hàn Quốc - thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng Việt Nam sau khi 2 game thủ Himass và TanVuu bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Chiều 23/9, tựa game PUBG thông báo cấm vĩnh viễn 2 game thủ nổi tiếng của Việt Nam là Himass và TanVuu, sau sự cố liên quan đến nữ streamer Soopi. Hai ngày qua, từ khóa "Himass" và "TanVuu" nằm trong top 5 Google Trending với hơn 20.000 lượt tìm kiếm. Số lượng tìm kiếm từ khóa "Soopi" ở Việt Nam cũng tăng đột biến từ khi nổ ra ồn ào.

Cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ vì quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn 2 game thủ PUBG hàng đầu. Cơn giận dữ của cộng đồng mạng nói riêng và những người yêu thích tựa game PUBG nói chung lây sang nữ streamer Soopi - người đứng ra tố cáo nhà phát hành game để tiến hành điều tra và ra án phạt nặng cho Himass, TanVuu.

Cộng đồng mạng kêu gọi đổ xô vào kênh livestream của Soopi ở nền tảng AfreecaTV, đồng thời thả phẫn nộ vào các trang mạng xã hội của nữ streamer đình đám tại xứ kim chi.

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Vụ việc của Soopi, Himass và TanVuu đang gây chú ý đặc biệt trên mạng.

Soopi (sinh năm 2000) là nữ streamer kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Hàn Quốc, hiện thuộc biên chế của tổ chức Esports danh tiếng Gen.G Esports. Với 6 năm kinh nghiệm làm BJ và streamer tại xứ sở kim chi, cô chủ yếu phát sóng nội dung xoay quanh trò chơi điện tử, đặc biệt là PUBG: BATTLEGROUNDS.

Nhờ danh tiếng ổn định và tư cách là một đối tác nội dung lớn của PUBG Hàn Quốc, cô được mời tham dự PUBG Asia Stars 2026 - giải đấu giao hữu quy tụ các streamer và game thủ hàng đầu từ 6 khu vực khắp châu Á.

Bê bối bùng nổ ngay sau ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu. Soopi công khai cáo buộc hai tuyển thủ PUBG nổi tiếng nhất của Việt Nam (thi đấu dưới màu áo đội tuyển Việt Nam) là Himass và TanVuu có hành vi "đá stream" - nghĩa là xem luồng trực tiếp của đối thủ để lấy thông tin vị trí và hướng di chuyển trái phép. Sau đó, PUBG tuyên bố cấm vĩnh viễn 2 game thủ Việt Nam.

Quyết định của nhà phát hành Krafton châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng game thủ Việt. Khán giả chỉ ra ban tổ chức vận hành thiếu chuyên nghiệp khi không cài đặt độ trễ phát sóng (livestream) và đưa ra án phạt quá nặng tay khi chưa xác minh.

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Streamer Soopi phải dừng livestream để tránh công kích.

Từ góc độ những người ủng hộ game thủ Himass và TanVuu, Soopi bị cộng đồng mạng Việt Nam tố cũng "đá stream" trái phép và có dấu hiệu sử dụng công cụ hack trong game. Trước làn sóng tấn công dữ dội từ cộng đồng mạng, nữ streamer Hàn Quốc lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc về mình, ẩn toàn bộ video trên kênh và thông báo tạm dừng livestream.

Đây là sự cố chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Esports Việt Nam, nhất là với những sân chơi kết nối các ngôi sao Thể thao Điện tử ở khu vực châu Á. Giải đấu PUBG Asia Star 2026 chỉ mang tính chất giao lưu và thu hút người xem, do đó thành phần tham dự là tuyển thủ, các streamer nổi tiếng và KOL trong giới PUBG.

Từ một giải đấu vô thưởng vô phạt, sự cố xảy ra khiến 2 ngôi sao của làng PUBG Việt Nam và thế giới không còn cơ hội thi đấu chuyên nghiệp trong tương lai. Cộng đồng mạng Việt Nam càng bất bình khi toàn bộ sự việc khởi nguồn từ một nữ streamer, trong khi chính Soopi cũng vướng bê bối "đá stream" nhưng không bị xử lý.

Hương Ly
#Soopi #PUBG #Himass #tanvuu #Streamer #Esports #stream soopi vs himass #tanvuu #Himass vs Tanvuu bị cấm

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