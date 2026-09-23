Dùng 326 công ty 'ma' để bán hóa đơn khống cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị

TPO - Theo Công an TPHCM, các đối tượng đã thành lập, mua lại 326 pháp nhân để xuất bán hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới gần 20.000 tỷ đồng.

Ngày 23/9, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố thêm và thực hiện lệnh bắt tạm giam 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Đây là kết quả điều tra mở rộng sau khi vụ án được khởi tố vào tháng 4/2026, với 12 bị can ban đầu bị khởi tố về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Đến nay, tổng cộng đã có 37 bị can bị khởi tố trong vụ án, liên quan Công ty Thái Hưng và các doanh nghiệp khác.

Các bị can liên quan vụ án bị khởi tố.

Theo Công an TPHCM, Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” để phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Lê Văn Hiền được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng số pháp nhân này để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước. Trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới 19.913 tỷ đồng.

Tang vật thu được từ vụ án.

Hiện nay, Ban chuyên án đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án; tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.