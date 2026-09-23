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Điều tra vụ một người tử vong với vết chém trên cơ thể

Thái Lâm

TPO - Một nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu với vết chém trên cơ thể, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngày 23/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết, rạng sáng cùng ngày, một nam thanh niên được người dân đưa đến cấp cứu trong tình trạng có vết chém trên cơ thể.

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Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là P.T.H. (SN 2004, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng). Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ kiểm tra và xác định anh H. đã tử vong.

Ít phút sau, người dân tiếp tục đưa một nam thanh niên khác đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu. Người này cũng bị chém, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để điều trị.

Nhận tin báo, Công an xã Bắc Bình đã đến bệnh viện xác minh vụ việc. Hiện cơ quan công an đang xác minh và xác định hiện trường và các thông tin liên quan; đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Thái Lâm
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