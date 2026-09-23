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Pháp luật

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Tạm giữ đối tượng cho vay lãi tới 730%/năm, tàng trữ súng đạn

Nhật Huy

TPO - Trần Hùng Hậu bị công an tạm giữ vì cho vay lãi suất tới 730%/năm, khám xét nơi ở công an thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng cùng 6 viên đạn và nhiều hung khí.

Chiều 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Hùng Hậu (SN 1977, trú phường Mỹ Thới, An Giang) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay nặng lãi”.

Theo cơ quan công an, Hậu từng có 2 tiền án về các tội “Giết người” và “Cướp giật tài sản”, chưa được xóa án tích.

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Trần Hùng Hậu khai nhận tại Cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang xác định Hậu cùng một số người sử dụng mạng xã hội để tổ chức cho vay lãi nặng. Nhóm này có dấu hiệu sử dụng hung khí để đòi nợ, hành hung người khác và gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an phường Mỹ Thới khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu tại khóm Trung An, phường Mỹ Thới.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng dạng ổ quay, cùng 6 viên đạn quân dụng; 4 dao tự chế, một dao gấp, một cây xâm gạo tự chế... cùng nhiều sổ sách, điện thoại và tài liệu liên quan.

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Tang vật thu giữ tại nơi ở của Trần Hùng Hậu. Ảnh: A. Tầm

Bước đầu điều tra xác định, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Cướp giật tài sản”, Hậu trở về địa phương và tổ chức cho vay tiền lấy lãi.

Từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu được xác định đã cho 9 người vay tiền, mỗi khoản từ 1-10 triệu đồng, với lãi suất 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm. Ngoài trực tiếp thu tiền của người vay, Hậu còn thuê người khác đi thu tiền lãi.

Nhật Huy
#An Giang #cho vay lãi nặng #tàng trữ súng quân dụng #tạm giữ hình sự #đòi nợ

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