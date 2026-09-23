Trung tâm TPHCM ngập sâu

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 23/9 là thời điểm mưa lớn tập trung mạnh tại TPHCM và Nam Bộ. Mưa vừa, mưa to đến rất to được dự báo tập trung từ trưa, chiều đến tối và có thể kéo dài trong đêm.

Từ ngày 23 đến 25/9, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Cần Giờ có thể đạt 90-150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị, ven sông và kênh rạch.

Trong cơn dông, người dân được khuyến cáo đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa thường tập trung vào chiều tối, đúng thời điểm tan tầm, có thể khiến nước dồn nhanh tại các vị trí thấp và gây khó khăn cho việc lưu thông.