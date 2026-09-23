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Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ, 1 người chết

Phạm Trường

TPO - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô tô trên tuyến quốc lộ 1 qua Thanh Hóa khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Ngày 23/9, thông tin từ Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 10h40 cùng ngày, trên quốc lộ 1A đoạn qua phố Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

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Hiện trường tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương (chưa rõ danh tính), nhiều phương tiện hư hỏng.

Theo công an, vụ tai nạn xảy ra giữa 2 ô tô con, 1 xe tải, 1 xe khách và xe máy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phạm Trường
#tai nạn #quốc lộ 1 #Thanh Hóa #tai nạn liên hoàn #thương vong

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