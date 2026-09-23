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Thái Nguyên ‘chốt’ xây dựng tuyến đường hầm xuyên núi Tam Đảo

Thanh Hiếu

TPO - Tuyến đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ dài 19,65km với tổng mức đầu tư 5.800 tỷ đồng được triển khai giai đoạn 2026 - 2029. UBND tỉnh Thái Nguyên là cơ quan tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Sáng 23/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết Thống nhất giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ.

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Toàn cảnh Kỳ họp thứ Tám của HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 23/9.

Theo đó, tổng chiều dài tuyến khoảng 19,65km, trong đó chiều dài đường hầm xuyên núi Tam Đảo là 2km. Điểm đầu tuyến kết nối với đường ĐT.261B (xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên); điểm cuối kết nối với đường quốc lộ QL.2B (xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ).

Quy mô dự án gồm công trình đường dẫn kết nối với hầm dài khoảng 17,65Km. Hầm xuyên núi Tam Đảo gồm 2 ống hầm, được đồng bộ các công trình phụ trợ như hầm ngang, hệ thống thông gió, điện chiếu sáng, thoát nước... Hệ thống giao thông thông minh ITS, hệ thống thu phí và hệ thống an toàn giao thông được đồng bộ theo quy chuẩn hiện hành.

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Mô hình hầm xuyên núi Tam Đảo.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.800 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP); loại hợp đồng dự án PPP.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc triển khai xây dựng đường hầm xuyên núi Tam Đảo nhằm tăng cường kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển, phát triển du lịch liên kết vùng, xây dựng chuỗi du lịch kết nối Hà Nội - Đại Lải - Tam Đảo - Hồ Núi Cốc - ATK Định Hóa - Tân Trào - hồ Ba Bể.

19 nghị quyết được thông qua

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 19 nghị quyết, tập trung vào: Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài chính; triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Kỳ họp này HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2026...

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Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, cho biết, các nội dung được xem xét, thông qua sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo động lực để tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #BOT đường hầm Tam Đảo #Giao thông #Kết nối #HĐND tỉnh #Kỳ họp thứ 8 #Biên chế

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