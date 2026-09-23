Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức do sắp xếp bộ máy

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định.

Phát hiện, lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc

Sáng 23/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. (Ảnh: Nhật Bắc)

Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ theo hướng toàn diện, chặt chẽ, đúng các chủ trương, quy định của Trung ương. Đồng thời, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế có liên quan bảo đảm phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính, công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng. Ông lưu ý, quy định đúng, quy định chặt chẽ là cần thiết, nhưng điều quyết định là phải phát hiện, lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc; cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả công việc phải được đánh giá thực chất, quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với vị trí việc làm, nhóm chức danh, sản phẩm, hiệu quả cụ thể và mức độ đóng góp, đảm bảo đánh giá đúng sản phẩm, năng lực, vị trí cán bộ.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định.

Phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực đã đạt những kết quả tích cực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Nhật Bắc)

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức quán triệt, học tập và triển khai các nghị quyết, kết luận, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ thành những kết quả, sản phẩm cụ thể và có chất lượng. Tập trung làm tốt công tác cán bộ, việc đào tạo, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển cán bộ từng bước được đổi mới.

Thống nhất cao về những hạn chế, tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, Thủ tướng cho biết, sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tổ chức rà soát toàn bộ các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra; xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức Đảng để triển khai khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Chính phủ.

Cùng với đó, lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trong tổ chức thực hiện, kịp thời quán triệt, nắm chắc, hiểu sâu, làm đúng, làm quyết liệt trong triển khai các nghị quyết, kết luận, chủ trương, đường lối của Đảng; tập trung thể chế hóa một cách nhanh chóng, đồng bộ toàn bộ các chủ trương, đường lối mới của Đảng trên các lĩnh vực.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác cán bộ, phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu; có các biện pháp mạnh để đánh giá đúng và kịp thời bố trí, thay thế cán bộ thuộc thẩm quyền; làm tốt công tác quy hoạch, thu hút, trọng dụng nhân tài và chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống dữ liệu về công tác cán bộ, đảng viên.