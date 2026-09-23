Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Minh Đức

TPO - Ban Bí thư chỉ định Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Phạm Bảo Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

screen-shot-2026-09-23-at-184614.png
Ông Phạm Quang Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy (phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn. (Ảnh: B.H.Y)

Cùng với đó, Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Hoàng Dương - Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên, và ông Nguyễn Xuân Sơn - Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Ông Ngọc yêu cầu các cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; chủ động nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công.

screen-shot-2026-09-23-at-185053.png
Ông Phạm Quang Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Dương và ông Nguyễn Xuân Sơn. (Ảnh: B.H.Y)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được Ban Bí thư chỉ định, ông Phạm Bảo Sơn cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Ông Sơn cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Minh Đức
#Công tác cán bộ #Ban Bí thư #Hưng Yên #Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội #Phạm Bảo Sơn #Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên #Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe