Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

4 hồ thủy lợi đồng loạt xả nước

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn ở thượng nguồn khiến lượng nước về các hồ tăng cao, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận thông báo điều tiết nước qua cửa tràn tại 4 hồ chứa.

Ngày 23/9, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận (Công ty Thuỷ lợi Bình Thuận), tỉnh Lâm Đồng có thông báo vận hành điều tiết nước qua cửa tràn tại 4 hồ chứa Sông Quao, Sông Khán, Suối Đá và Ba Bàu do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn.

Theo Công ty Thuỷ lợi Bình Thuận, những ngày qua, khu vực thượng nguồn các hồ chứa phía Đông Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn, khiến lưu lượng nước về hồ tăng. Dự báo thời gian tới, lượng nước tiếp tục tăng cao.

ho-ba-bau.jpg
Mực nước dâng cao, hồ Ba Bàu có thể mở tối đa 5 cửa tràn.

Tại hồ Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc), lúc 7h ngày 23/9, mực nước hồ ở cao trình +88,84 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,33 m và tiếp tục tăng.

Để bảo đảm an toàn công trình và giảm nguy cơ ngập vùng hạ du, đơn vị sẽ điều tiết nước qua tràn hồ Sông Quao từ 16h ngày 23/9. Lưu lượng ban đầu dự kiến 10-50 m³/s, tùy lượng nước về hồ. Sau đó, căn cứ diễn biến dòng chảy và tình hình hạ du, lưu lượng có thể tăng lên 50-100 m³/s.

Cùng thời điểm, hồ Sông Khán (xã Hàm Thuận Bắc) cũng bắt đầu điều tiết nước qua cửa tràn từ 16h ngày 23/9, lưu lượng dự kiến 2-20 m³/s.

Tại hồ Suối Đá (nằm trên địa bàn xã Hồng Sơn và xã Hàm Thuận Bắc), đơn vị quản lý sẽ điều tiết qua tràn từ 14h cùng ngày, với lưu lượng 3-5 m³/s. Tùy lượng nước về hồ và tình hình hạ du, lưu lượng có thể tăng lên 5-20 m³/s.

Riêng hồ Ba Bàu (xã Hàm Thạnh), công ty đã mở tối đa 3 cửa van tràn từ ngày 10/7 để chủ động hạ thấp mực nước trong mùa mưa lũ. Do thượng nguồn tiếp tục có mưa, lượng nước về hồ tăng cao và dự báo còn mưa lớn, từ 16h ngày 23/9, công ty sẽ mở thêm tối đa 2 cửa tràn. Như vậy, hồ Ba Bàu có thể mở tối đa 5 cửa tràn.

Theo Công ty Thuỷ lợi Bình Thuận, nếu thời tiết và lưu lượng nước về hồ diễn biến phức tạp, đơn vị có thể tiếp tục tăng lưu lượng điều tiết. Khi đó, công ty sẽ thông báo để chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Thái Lâm
#hồ thủy lợi #Lâm Đồng #điều tiết nước #mưa lớn #hạ du #Sông Quao #Sông Khán #Suối Đá #Ba Bàu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe