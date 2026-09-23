Đề xuất dừng xuất cảnh, cắt điện, nước, Internet để cưỡng chế vi phạm hành chính

TPO - Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế như dừng xuất cảnh, ngừng cung cấp điện, nước, Internet, dịch vụ viễn thông; đồng thời nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức.

Chiều 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết sau 13 năm triển khai thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã bộc lộ rõ những hạn chế, bất cập lớn, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Về một số điểm mới, dự thảo luật nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần sửa đổi này cũng bổ sung một số lĩnh vực có thể áp dụng mức phạt tiền cao hơn, tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm tại địa bàn thuộc các thành phố, khu kinh tế đặc biệt.

Dự luật cũng đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới. Cụ thể tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Cùng với đó là các yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả...

Cần quy định rõ điều kiện áp dụng

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi cơ bản, toàn diện luật như đề xuất của Chính phủ.

Liên quan đến việc bổ sung một số biện pháp cưỡng chế, qua rà soát, Thường trực Ủy ban nhận thấy một số biện pháp cưỡng chế mới được đề xuất bổ sung vào dự luật.

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên họp chiều 23/9. (Ảnh: QH)

Cụ thể như yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân là các biện pháp nhằm đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm.

Theo cơ quan thẩm tra, các biện pháp này không thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Do đó, đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định này trong dự luật để bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, đây là luật rất quan trọng, chỉ đứng sau Bộ luật Hình sự, xứng đáng là một bộ luật.

Về bổ sung biện pháp cưỡng chế như cắt điện, cắt nước, cắt Internet, bà Nga cơ bản nhất trí nhưng đề nghị cần quy định rõ điều kiện áp dụng thật chặt chẽ; trình tự, thủ tục thế nào để vừa bảo đảm hiệu lực của quyết định xử lý hành chính, vừa bảo đảm quyền cơ bản của công dân.

Về thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý, bà Nga ủng hộ việc chuyển từ Tòa án sang UBND cấp xã, vì việc này nhanh gọn và thủ tục đơn giản hơn.

"Về tăng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức, tôi đồng ý, vì điều này phù hợp với diễn biến trượt giá", bà Nga nêu quan điểm.