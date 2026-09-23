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Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm trong vụ thiếu sách giáo khoa

Luân Dũng

TPO - Trước tình trạng cung ứng sách giáo khoa chưa đầy đủ tại một số địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giải quyết dứt điểm trước 25/9

Về cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Thủ tướng khẳng định, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa. (Ảnh: Nhật Bắc)

Khi bước vào năm học mới, vẫn còn tình trạng nhiều học sinh, cơ sở giáo dục phổ thông ở một số địa phương chưa có đủ sách giáo khoa (đến ngày 20/9 vẫn còn thiếu trên 776 nghìn bản sách giáo khoa).

Tình trạng thiếu sách giáo khoa có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và cơ sở giáo dục. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác dự báo nhu cầu, cung ứng sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn theo cách làm cũ, chưa đổi mới, chưa quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ngay các biện pháp cấp bách, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất; đồng thời không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa trong những năm học tiếp theo.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phải tập trung chỉ đạo, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ và Thủ tướng về việc áp dụng các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành trước ngày 25/9.

Phấn đấu cung ứng miễn phí sách giáo khoa

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả trước ngày 10/10.

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Phấn đấu cung ứng miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm học 2028-2029
﻿(Ảnh minh họa - Báo Tiền Phong)

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an để xác định cụ thể nhu cầu, số lượng học sinh từng cấp học, lớp học, từng cơ sở giáo dục để phục vụ công tác xác định nhu cầu, bảo đảm phân phối kịp thời, đầy đủ sách giáo khoa.

Bộ cũng đồng thời cung cấp số liệu cụ thể và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, làm việc trực tiếp với các địa phương để đánh giá, xác định dự toán kinh phí đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách nhà nước thực hiện chủ trương đầu tư bảo đảm đầy đủ trường lớp;

Cùng với đó, cần bảo đảm trang thiết bị phục vụ dạy và học, bố trí đủ giáo viên và phấn đấu triển khai cung ứng miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm học 2028-2029, góp phần tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học theo đúng tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Luân Dũng
#sách giáo khoa #Thủ tướng #giáo dục #cung ứng sách #đào tạo #Bộ trưởng giáo dục #kiểm điểm #trách nhiệm

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