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Cụ ông 80 tuổi đi xe đạp rời nhà rồi mất tích nhiều ngày

Hoài Nam

TPO - Sau khi rời nhà bằng xe đạp vào sáng 18/9, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh mất liên lạc. Chính quyền, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng chưa có kết quả.

Ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đã gửi văn bản đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đề nghị phối hợp tìm kiếm ông Nguyễn Tiến Dụ (80 tuổi, trú thôn Nam Tiến) mất tích nhiều ngày.

Theo gia đình, khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ rời khỏi nhà bằng một chiếc xe đạp màu xanh rồi mất liên lạc. Ông Dụ cao khoảng 1,5m. Thời điểm rời nhà, ông mặc áo màu xanh, quần xanh lá cây, đội mũ lưỡi trai có gắn sao quân hiệu.

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Chân dung ông Nguyễn Tiến Dụ.

Sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình, những ngày qua, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực lân cận, từ khu dân cư, đồi núi đến khu vực ven biển nhưng chưa có kết quả.

Theo lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân, trước đó khi có thông tin cụ ông đi về hướng đồi núi xã Cẩm Quan (nay là xã Cẩm Xuyên), các lực lượng công an, tổ an ninh cơ sở, kiểm lâm và người dân hỗ trợ tìm kiếm nhiều giờ liền nhưng vẫn không có thông tin.

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Hình ảnh ông Nguyễn Tiến Dụ đi xe đạp rồi mất tích.

Hiện UBND xã Kỳ Xuân đang thông báo rộng rãi, đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến ông Nguyễn Tiến Dụ liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0859.410.222 hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Xuân qua số 0329.280.036.

Hoài Nam
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