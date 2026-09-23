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Mưa mở rộng ra miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Đêm 23/9 và ngày 24/9, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, dù không nằm trong vùng tâm mưa đợt này. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong khoảng thời gian đêm 23/9 đến trưa 24/9, khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam ẩm. Vì thế, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung về đêm và sáng.

Từ tối và đêm 24/9 đến hết tuần, đới gió Đông Nam ẩm suy yếu, miền Bắc nói chung, khu vực đồng bằng ven biển nói riêng sẽ giảm mưa. Thời tiết tạnh ráo với nền nhiệt cao nhất ngày duy trì trong khoảng từ 32-34 độ.

Trong khi đó tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, tình hình mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

Từ 7h-15h hôm nay, nhiều nơi mưa vượt 80mm như Tường Sơn (Gia Lai) 87mm, An Xuân (Đắk Lắk) 89.2mm, Cô Bắc (TPHCM) 89.2mm, An Nông (An Giang) 85.2mm.

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Miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác trong đêm 23/9 và sáng 24/9.

Dự báo từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9, vùng tâm mưa tập trung tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ), các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ từ tối 23/9 đến ngày 24/9 cũng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, đêm 23/9 và ngày 24/9, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên) cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc. Trong đó, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng đêm 24/9 và ngày 25/9 có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo từ đêm 25/9, mưa lớn diện rộng giảm dần ở miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong các ngày 26-27/9, khu vực này còn có mưa rào và dông rải rác nhưng cường độ và vùng mưa giảm hẳn so với những ngày trước đó.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ hymetnet.gov.vn, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Nguyễn Hoài
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