Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phụ huynh TPHCM lội nước, cõng con đến trường sau trận mưa lớn

Huế Xuân

TPO - Gần 9 giờ sáng 23/9, sân trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình,TPHCM) vẫn còn ngập sâu hơn 30 cm, giáo viên chủ nhiệm xắn quần áo lau chùi, còn học sinh vẫn chưa thể vào tiết học.

Sau cơn mưa kéo dài chiều tối 22/9, không chỉ có sân trường, tất cả phòng học ở tầng trệt, phòng ban giám hiệu nhà trường đều bị ngập sâu.

Vừa bồng con vào lớp, chị Minh Anh (phường Hiệp Bình) thở dài, nói: “Chưa bao giờ nghĩ đưa con đi học lại vất vả như thế này. Mặc dù con học trên lầu nhưng tôi cũng không dám cho con tự vào lớp. Nước ngập, sình đóng thành lớp, rất dễ trượt té”.

Tương tự, chị Đinh Thanh Lan (phường Hiệp Bình) thở hổn hển vì quá mệt. Ngày thường, chị Lan chỉ mất khoảng 5 phút để đưa con vào lớp, còn khi trời mưa, ngập nước thì mất hơn 30 phút.

Nhìn lớp học đầy bùn sình, nhiều phụ huynh chung tay cùng giáo viên dọn dẹp. Trong lúc chờ phòng học khô ráo, học sinh được bố trí ở chung với các lớp trên lầu.

Cô Lý Thị Như Hoa, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Triệu cho biết chỉ cần mưa khoảng 1 giờ là trường chìm trong biển nước. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay. Có những ngày, UBND phường Hiệp Bình phải bố trí người mang máy bơm đến trường hỗ trợ bơm nước ra ngoài từ 3-4 giờ sáng.

“Nếu mưa kết hợp với triều cường thì xác định cả trường bị “tê liệt”. Điển hình như cơn mưa tối qua, hơn 7 giờ tối, cán bộ, giáo viên, nhân viên mới ra khỏi trường, nước ngập hơn bánh xe, trong khi ngoài Quốc lộ 13 nước đã rút đáng kể”, cô Hoa cho biết.

hxn01059.jpg
Phụ huynh đưa con đi học sáng 23/9

Chỉ tay vào vết loang trên tường, cô Hoa cho biết lần ngập sâu nhất là khoảng gần 1 mét so với sân trường. Thời điểm đầu, nhà trường hư hỏng rất nhiều đồ đạc, sau này toàn bộ đồ tủ và kệ đều gắn thêm bánh xe để giảm thiểu hư hỏng.

“Mặc dù điều kiện giảng dạy và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng phụ huynh rất thông cảm, thầy cô giáo cũng rất đồng lòng. Đó là động lực cho nhà trường. Điều tôi hy vọng nhất lúc này là mong sao sớm hoàn thiện dãy phòng học mới, hệ thống thoát nước được cải thiện để các em có thể an tâm học tập, thầy cô an tâm giảng dạy”, cô Hoa tâm sự.

Theo lãnh đạo nhà trường, năm học 2026-2026, trường tiểu học Hiệp Bình có hơn 2.300 học sinh với 51 lớp học hoàn toàn học 1 buổi, không thể thực hiện đúng theo Chương trình GDPT 2018 dạy 2 buổi/ngày.

Chùm ảnh ghi nhận vào sáng 23/9 tại Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình,TPHCM)

hinh-1024.jpg
Nước ngập khiến nhiều phụ huynh không an tâm để con tự đi vào lớp
hinh-4855.jpg
Chạy xe máy vào hành lang lớp học, người cha cẩn thận cõng con gái trên lưng
hinh-2748.jpg
7 giờ 30 phút, anh Thành Nhân bồng con đến lớp. "Nước còn ngập sâu quá nên tôi đưa con về nhà cho an toàn. Khi nào cô giáo thông báo nước rút thì tôi chở con vào lại", anh Nhân nói.
hinh-1076.jpg
Sau cơn mưa tối 23/9, các phòng học ở tầng trệt đều ngập nước
hinh-8846.jpg
Học sinh đã đến lớp nhưng thầy cô giáo vẫn còn dọn dẹp
hinh.jpg
Bùn đất đóng thành lớp dày rất khó dọn rửa
hinh-4422.jpg
Mỗi người một tay hỗ trợ nhà trường thoát nước
hinh-3496.jpg
hinh-1823.jpg
Cô Như Hoa, Phó Hiệu trưởng xếp gạch và ghế để học sinh "vượt lũ", đi vào lớp an toàn
hinh-1591.jpg
Phòng hiệu trưởng vẫn còn ngổn ngang, đồ đạc đều được kê cao
Huế Xuân
#Phụ huynh và nhà trường vượt qua khó khăn sau mưa lớn tại TP.HCM #ngập lụt #giáo dục #phụ huynh #trường học #TP.HCM #học sinh #cơ sở vật chất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe