Speak Up 2026: International Elite Competition – Đấu trường Anh ngữ và tài năng quốc tế

Speak Up là nơi học sinh dùng tiếng Anh để thể hiện tài năng, bản lĩnh và tiếng nói riêng. Sau 6 mùa, Speak Up 2026 bước sang cột mốc mới với một sân chơi mang tầm khu vực.

Vươn ra khu vực, bước ngoặt của một sân chơi bản lĩnh

Sau 6 mùa tổ chức trên toàn quốc, Speak Up đang dần trở thành dấu ấn thương hiệu của ILA – nơi học sinh sử dụng tiếng Anh để tự tin thể hiện tài năng, cá tính và chủ kiến.

Speak Up – sân chơi Anh ngữ và tài năng dành cho học sinh.

Tại Chung kết Speak Up 2025, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận Speak Up là một trong những sân chơi, cuộc thi thiết thực, ý nghĩa do ILA tổ chức. Theo Thứ trưởng, năng lực ngoại ngữ là một trong những điều kiện đặc biệt quan trọng để học sinh có thể vươn ra thế giới, trong đó tiếng Anh giữ vai trò then chốt.

Tiếp nối hành trình đó, mùa thứ 7 đánh dấu cột mốc Speak Up chuyển mình từ một cuộc thi trong nước sang International Elite Competition – sân chơi để những tài năng trẻ Việt Nam giao lưu, kết nối và tỏa sáng cùng bạn bè quốc tế.

Speak Up 2026 là nơi học sinh có cơ hội sử dụng tiếng Anh để chia sẻ góc nhìn, thể hiện tài năng và bản sắc riêng. Qua từng thử thách, các em được rèn luyện sự tự tin, tư duy phản biện và bản lĩnh khi trình bày ý tưởng trước khán giả.

Với quy mô mở rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Speak Up 2026 còn tạo cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi từ bạn bè trong khu vực và có thêm những trải nghiệm mới trên hành trình trưởng thành.

Nhằm giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho hành trình tại Speak Up 2026, cuộc thi mang đến sự đồng hành của các cố vấn giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực học thuật và biểu diễn.

Về tư duy và học thuật, thí sinh có cơ hội nhận được sự cố vấn từ các chuyên gia, nghiên cứu sinh đến từ những trường đại học hàng đầu như Harvard, Yale, Cornell… Qua đó, các em được tiếp cận những góc nhìn đa chiều, rèn luyện cách tư duy, xây dựng và trình bày quan điểm về các chủ đề mang tính thời sự bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi và kiện tướng dancesport Phan Hiển, với kinh nghiệm thi đấu và làm giám khảo tại nhiều cuộc thi quốc tế, sẽ đồng hành cùng thí sinh trong phần thi tài năng. Cặp đôi chia sẻ kinh nghiệm về cách xây dựng phần trình diễn, kỹ năng làm chủ sân khấu và kiểm soát tâm lý khi thi đấu trước đám đông, giúp các em tự tin hơn khi thể hiện tài năng và dấu ấn riêng.

Khi tiếng Anh trở thành tiếng nói của tài năng và bản lĩnh

Thí sinh Speak Up tự tin trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh.

Tại Speak Up 2026, tiếng Anh là công cụ để học sinh trình bày ý tưởng, chia sẻ góc nhìn và thể hiện tài năng của mình.

Mô hình kết hợp tiếng Anh và tài năng tạo nên điểm khác biệt của Speak Up so với các cuộc thi tiếng Anh thông thường. Năm nay, với quy mô mở rộng ra khu vực, thí sinh còn có cơ hội giao lưu và thử sức cùng bạn bè quốc tế. Thay vì chỉ tập trung vào kiến thức ngôn ngữ, thí sinh được đặt vào những thử thách đòi hỏi khả năng suy nghĩ, sáng tạo, trình bày quan điểm và ứng biến. Các chủ đề mang tính thời sự như sự phát triển của robot hình người, AI, bài toán tiết kiệm nhiên liệu hay xu hướng sử dụng điện thay thế xăng trong bối cảnh giá cả biến động có thể trở thành chất liệu để các em quan sát, đặt vấn đề và trình bày góc nhìn bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, thí sinh còn có cơ hội thể hiện tài năng riêng trên sân khấu.

Qua từng thử thách, học sinh có cơ hội sử dụng tiếng Anh trong những tình huống thực tế, đồng thời rèn luyện sự tự tin, tư duy phản biện và bản lĩnh khi trình bày quan điểm trước khán giả. Đây cũng là những năng lực cần thiết để các em sẵn sàng kết nối, học hỏi và trưởng thành trong môi trường quốc tế.

Hành trình 3 vòng: Thử thách tăng dần qua từng chặng

Tài năng tỏa sáng trên sân khấu Speak Up.

Speak Up 2026 gồm 3 vòng dành cho hai bảng Super Juniors (8–11 tuổi) và Smart Teens (12–15 tuổi), với các thử thách tăng dần về kỹ năng, tư duy và khả năng làm chủ sân khấu.

Vòng 1 – Sơ khảo (The Borderless Voice): Từ 25/8 đến 4/10/2026, thí sinh nộp video tối đa 6 phút giới thiệu bản thân và thể hiện tài năng theo cách riêng.

Vòng 2 – Bán kết (The World Star): Diễn ra ngày 21–22/11/2026 tại TP.HCM, với sự tham gia của Top 60 thí sinh (thí sinh quốc tế thi trực tuyến). Các em thuyết trình theo chủ đề bốc thăm về những vấn đề thực tế của thời đại, liên quan đến xã hội, công nghệ, tương lai. Sau đó, tiếp tục với phần trình diễn tài năng cá nhân riêng trên sân khấu.

Vòng Chung kết – (The Global Champion): Diễn ra ngày 9/1/2027 tại TP.HCM. Top 8, gồm bốn thí sinh Super Juniors và bốn thí sinh Smart Teens, tranh tài qua nhiều vòng thi kịch tính để tìm ra quán quân của mỗi bảng.

Qua ba vòng thi, Speak Up tạo cơ hội để học sinh từng bước thử sức với tiếng Anh, tài năng, phản ứng nhanh và khả năng trình bày trước khán giả.

Giải thưởng mở ra trải nghiệm quốc tế

Speak Up 2026 mở rộng sân chơi Anh ngữ và tài năng ra khu vực.

Tổng giá trị giải thưởng và kinh phí đầu tư cho Speak Up 2026 lên đến hơn 1 tỷ đồng. Quán quân bảng Smart Teens nhận chuyến du học hè tại Vương quốc Anh; Quán quân bảng Super Juniors nhận chuyến du học hè liên quốc gia Singapore & Malaysia. Các giải Nhì, Ba và Triển vọng nhận iPad A16, tai nghe JBL, các suất du học hè nội địa cùng nhiều học bổng tiếng Anh và chứng nhận tham dự từ ILA.

Cổng đăng ký Speak Up 2026 mở đến hết ngày 04/10/2026, dành cho học sinh từ 8–15 tuổi tại Việt Nam và quốc tế. Đăng ký Speak Up 2026 để con thử sức với tiếng Anh, thể hiện tài năng, kể câu chuyện của riêng mình và kết nối với bạn bè trong khu vực.