Thông báo triển khai học bổng ACCESS Global mùa 2 hỗ trợ đến 60% cho chương trình IELTS Online chuẩn quốc tế

Chính thức mở thêm 1.450 suất học bổng ACCESS Global mùa 2 (từ nay đến hết 2026), hỗ trợ lên tới 60% chi phí cho các khóa học IELTS Online chuẩn quốc tế. Chương trình nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh, với sự đồng hành của IDP Việt Nam, IELTS Arena, các đơn vị truyền thông, đơn vị tài chính uy tín và nhiều trường đại học lớn trên toàn quốc.

Học bổng ACCESS Global mùa 2 với nhiệm vụ mới mang tên A91

Đại diện IDP Education, IELTS Arena và các thành viên Ban tổ chức trong Lễ phát động triển khai học bổng ACCESS Global mùa 2 (giai đoạn 2026-2027).

Chương trình Học bổng tiếng Anh quốc tế ACCESS Global được triển khai mạnh mẽ từ năm 2025 đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Ban tổ chức đã trao hơn 4.500 suất học bổng, giúp hàng trăm học viên đạt điểm số IELTS từ 7.0+. Trong đó tỷ lệ hoàn thành khóa học đạt 97%, tỷ lệ kết quả vượt kỳ vọng trên 55%.

Do đó, Ban tổ chức tiếp tục lan tỏa sâu rộng mô hình đào tạo trực tuyến chất lượng cao và hỗ trợ tối đa học phí cho người học. Chương trình được triển khai với định hướng “ từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” theo kết luận 91-KL/TW của Bộ chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.” Trong khuôn khổ chương trình có các mục tiêu cụ thể:

Thứ nhất, chuyển từ dạy tiếng Anh sang xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh tiêu chuẩn cao, tích hợp chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ hai, xóa bỏ rào cản về địa lý và thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền bằng đào tạo trực tuyến, từ đó giúp người học có thể học tập và thi cử thuận tiện nhất.

Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giáo viên và chất lượng đào tạo, bảo chứng bởi IDP Việt Nam - tổ chức đồng sở hữu kỳ thi IELTS toàn cầu.

Các tổ chức uy tín đồng hành cùng học bổng ACCESS Global mùa 2

Trong quý 4/2026, học bổng ACCESS Global tiếp tục mở thêm 1.450 suất với giá trị tài trợ lên đến 60% học phí cho các khoá học IELTS Online tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình tiếp tục có sự đồng hành của IDP Việt Nam, các đơn vị truyền thông, đơn vị tài chính uy tín và nhiều trường đại học lớn.

Ông Nguyễn Thái Bình Dương - Phó Tổng Giám đốc IELTS Arena và bà Lê Muôn Xuân - Giám đốc Quốc gia kỳ thi IELTS tại IDP Việt Nam ký kết hợp tác đảm bảo chất lượng cho chương trình ACCESS Global A91 mùa 2.

Không chỉ nhận được hỗ trợ tài chính ngay từ khi đăng ký học, người học còn được thi thử hoàn toàn miễn phí và nhận tài trợ lệ phí khi đăng ký thi thật. Các sĩ tử đạt thành tích cao trong kỳ thi IELTS quốc tế cũng sẽ được Ban tổ chức trao phần thưởng tương xứng.

Bên cạnh đó, IELTS Arena, đối tác xuất sắc nhất Đông Nam Á của IDP, được tin tưởng với vai trò đơn vị đào tạo và cung cấp địa điểm thi IELTS trên toàn quốc.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Muôn Xuân - Giám đốc Quốc gia kỳ thi IELTS tại IDP Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi chương trình học bổng ACCESS Global đã được lan tỏa rộng rãi tới cộng đồng. Nhiều học sinh, sinh viên, và cả những người có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được nguồn tài trợ vô cùng quý giá này để có cơ hội theo học trong môi trường đào tạo trực tuyến tiêu chuẩn cao cấp. IDP Việt Nam sẵn sàng chia sẻ mọi nguồn lực để thúc đẩy mạnh mẽ giai đoạn hai của chương trình, từ đó nhanh chóng tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.”

Chương trình đào tạo IELTS Online nhóm nhỏ tiêu chuẩn quốc tế

Mô hình học tập sĩ số lớp nhỏ nhằm đảm bảo tương tác tối đa trong suốt quá trình học. Bên cạnh đó, học viên cũng có thể lựa chọn khóa ôn luyện chuyên biệt 1 kèm 1 để nâng cao chất lượng và rút ngắn đáng kể thời gian học.

Đội ngũ giáo viên Việt Nam (IELTS 8.0, 8.5) tốt nghiệp các trường hàng đầu về sư phạm và có nhiều năm kinh nghiệm luyện đề với chiến thuật hiệu quả. Ngoài giờ học chính trên lớp, học viên cũng sẽ được các thầy cô kèm cặp miễn phí và hỗ trợ liên tục trong quá trình ôn luyện IELTS ở nhà. Tối đa hóa thời lượng thực hành chính là điểm mấu chốt giúp học viên tại đây luôn có kết quả vượt trội.

Đa số học viên theo học nghiêm túc, không bỏ dở giữa chừng. Nhiều người học từ mất gốc đã tiến bộ rõ rệt chỉ sau một khóa học, đặc biệt là kỹ năng Speaking và Writing.

Các thí sinh tham gia kỳ thi IELTS trên máy tính tại điểm thi IELTS Arena.

Ngoài ra, học viên còn được đội ngũ cố vấn hiệu chỉnh lộ trình cá nhân hoá theo từng giai đoạn. Học tốc độ nhanh hay chậm, tập trung vào kỹ năng nào, học theo cách nào để đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt hơn, IDP Việt Nam chính là đối tác giáo dục uy tín đồng hành cùng chương trình. Bởi vậy, tiêu chuẩn về chất lượng đào tạo luôn được kiểm soát chặt chẽ. Học viên được đánh giá sự tiến bộ theo từng giai đoạn qua hệ thống thi thử IELTS trực tuyến độc quyền giống với 90% kỳ thi thực tế. Nhờ vậy, người học sẽ không bỡ ngỡ và tự tin hơn khi thi thật, từ đó đạt điểm số IELTS vượt kỳ vọng ngay trong lần thi đầu tiên.

Lý do IELTS Arena được lựa chọn là đơn vị đào tạo của chương trình

Đây là tổ chức giáo dục uy tín, đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các mô hình học tập trực tiếp và online tiêu chuẩn quốc tế. Đơn vị cũng nằm trong top 1% trung tâm đào tạo tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức kỳ thi IELTS. Từ khi đi vào hoạt động, IELTS Arena đã đón nhận hơn 50.000 lượt học viên, trong đó có tới trên 6.600 người đạt IELTS từ 7.0 trở lên, hàng trăm học viên đạt điểm số 7.5, 8.0+.

Hơn thế, phần lớn học viên đều yêu mến và đánh giá tích cực về môi trường học tập tại đây.

Nhiều học viên đã đạt kết quả vượt kỳ vọng khi tham gia chương trình.

Người học không chỉ được truyền cảm hứng theo đuổi tiếng Anh trong dài hạn, mà còn rèn luyện tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và có góc nhìn đa chiều về xu hướng chung của thế giới. Từ đó, tất cả học viên nhanh chóng có được đầy đủ hành trang và bản lĩnh hội nhập toàn cầu.

Chính nhờ đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe và bám sát với mục tiêu của chương trình nên đơn vị này được Ban tổ chức giao trọng trách ngay từ giai đoạn 1 của chương trình, đồng thời tiếp tục được tin tưởng ở giai đoạn 2.

Tiêu chí xét duyệt học bổng

Người tham gia: Học sinh (lớp 8-12), sinh viên và người đi làm đang ở tình trạng mất gốc hoặc cần nâng cấp trình độ tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, có mục tiêu rõ ràng, muốn phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh để có lợi thế khi tham gia tuyển sinh, định cư hoặc đi du học nước ngoài.

Đăng ký xét duyệt trực tuyến Tại đây.