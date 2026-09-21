Một phương thức xét tuyển mỗi ngành: Trường ĐH không muốn đẩy rủi ro cho thí sinh

TPO - Quy định chỉ còn 1 phương thức xét tuyển cho mỗi ngành đào tạo dự kiến triển khai từ năm 2028 sẽ có tác động rất lớn đến thí sinh.

Tại tọa đàm góp ý sửa đổi một số quy định trong tuyển sinh đại học do Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) tổ chức, ý kiến của các trường tập trung vào điều chỉnh siết phương thức xét tuyển từ năm 2028.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh nhóm ngành khoa học công nghệ năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Đa số các trường đưa ra quan điểm nếu chỉ còn 1 phương thức/ngành sẽ đẩy rủi ro về phía thí sinh. Bà Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, trường Đại học Giao thông vận tải cho rằng, nếu chỉ còn 1 phương thức/ngành không chỉ thí sinh rủi ro mà các trường cũng rủi ro. Bà đề xuất Bộ GD&ĐT có thể siết nhưng mỗi ngành phải có 2 phương thức để thí sinh được lựa chọn.

Tương tự đại diện Phòng Quản lí Đào tạo, Cục Quân Huấn nhà trường, Bộ tổng tham mưu cũng nêu quan điểm cần có ít nhất 2 phương thức xét tuyển cho mỗi ngành/chương trình đào tạo để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Trường ĐH Văn Hóa cũng nêu đề xuất nên có 2 phương thức tuyển sinh/ngành.

Vụ trưởng Giáo dục Đại học, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, sẽ tổng hợp toàn bộ các phản hồi để trình lên lãnh đạo Bộ GD&ĐT xem xét. Đại diện cơ quan soạn thảo nhận định rất khó tạo lập sự công bằng tuyệt đối nếu một ngành xét tuyển áp dụng song song nhiều con đường tiếp cận khác nhau.

Dữ liệu do Bộ theo dõi từ năm 2022 đến 2026 chỉ ra hơn 40% chương trình đào tạo (tương đương trên 2.000 ngành) có khoảng cách điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển vênh nhau từ 3 điểm trở lên. Đáng chú ý, điểm xét theo hồ sơ học tập ở bậc phổ thông ghi nhận mức chênh lệch áp đảo so với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong cùng một mã ngành.

Ông Thảo khẳng định kế hoạch tinh gọn phương thức theo từng giai đoạn là để mỗi ngành tìm được công cụ sàng lọc sát hợp nhất với mục tiêu đào tạo, chứ không đồng nghĩa với việc áp đặt tất cả các trường đại học phải dùng chung một dạng thức thi cử.

Quy định này hướng đến mục tiêu gia tăng công bằng trong cơ hội trúng tuyển thay vì thu hẹp đường vào đại học. Mỗi phương thức cần đảm bảo người học có đủ điều kiện đều bình đẳng tham gia dự tuyển, đi kèm tiêu chuẩn công khai và quy chuẩn trên một hệ thống tính điểm thống nhất.

Quyền quyết định phương thức tuyển sinh gắn liền với chuẩn đầu vào thuộc về các cơ sở giáo dục. Những nguồn điểm từ bài thi đánh giá năng lực, học bạ hay chứng chỉ quốc tế vẫn tiếp tục được công nhận nếu được thiết kế một cách minh bạch, bài bản trong phương thức chung đã ban hành.