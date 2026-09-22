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Lũ rút chậm, 3 trường ở Thanh Hóa ngập sâu, hơn 1.800 học sinh nghỉ học

Phạm Trường

TPO - Nước lũ rút chậm, 3 trường học ở xã Đồng Tiến (Thanh Hóa) vẫn ngập sâu, khiến hơn 1.800 học sinh phải nghỉ học dài ngày.

Chiều 21/9, điểm chính Trường THCS Đồng Tiến ở xã Đồng Tiến (tỉnh Thanh Hóa) vẫn bị nước lũ bao quanh. Theo ghi nhận, tuyến đường dẫn vào trường và khu vực sân trường ngập ngang đầu gối, có nơi sâu gần 1m. Tình trạng này khiến 642 học sinh của trường phải nghỉ học trong những ngày qua.

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Tuyến đường vào trường còn ngập sâu.

Ông Hoàng Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến, cho biết trường bị ngập sâu từ ngày 17/9. Đến nay, học sinh đã phải nghỉ học 5 ngày liên tiếp.

“Tuyến đường dẫn vào trường hiện ngập khoảng 70cm, trong khu vực trường, nơi ngập sâu nhất khoảng 1m. Nước rút rất chậm nên có thể học sinh phải nghỉ học hết tuần này”, ông Thắng cho biết.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến, sau khi nước rút, nhà trường sẽ tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trước khi đón học sinh trở lại. Việc dạy bù, bảo đảm chương trình học tập cho học sinh cũng sẽ được triển khai khi việc dạy và học bình thường trở lại.

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Bên trong khuôn viên trường ngập sâu, nước lũ rút chậm.

Ông Thắng cho biết khu vực trường nằm ở điểm trũng nên việc thoát nước chậm. Trong các đợt mưa bão trước đây, trường cũng từng phải cho học sinh nghỉ học tới 15 ngày, chờ nước rút mới có thể tổ chức dạy học trở lại.

Về lâu dài, nhà trường mong địa phương và các ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng, trong đó nâng cấp tuyến đường vào trường và đầu tư trạm bơm công suất lớn để tiêu úng. Đây được xem là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trường bị ngập sâu, kéo dài mỗi khi xảy ra mưa lũ.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến cho biết, trên địa bàn hiện có 3 điểm trường gồm điểm chính Trường THCS Đồng Tiến, Trường Mầm non Đồng Tiến và Trường Tiểu học Đồng Tiến bị ngập, khiến hơn 1.800 học sinh phải nghỉ học.

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Từ ngày 13 đến 17/9, Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến 300-500mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Tĩnh Gia 829mm, Ngọc Trà 651mm, khiến mực nước trên các sông dâng nhanh.

Phạm Trường
#mưa lũ #Thanh Hóa #trường học #ngập sâu #học sinh #đồng tiến #sạt lở

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