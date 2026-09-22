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Thanh Hoá: Khẩn trương dọn bùn sau lũ để đón học sinh trở lại

Phạm Trường

TPO - Khi nước lũ rút, các giáo viên, lực lượng vũ trang và người dân địa phương ở Thanh Hóa nhanh chóng dọn bùn đất, vệ sinh trường lớp để sớm đón trẻ trở lại.

Những ngày qua, khi nước lũ rút, hàng chục giáo viên Trường Mầm non Thành Vinh (xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa) lội bùn nước, dọn dẹp, chuẩn bị các điều kiện đón trẻ trở lại trường sau nhiều ngày mưa lũ.

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Giáo viên, phụ huynh dọn bùn sau lũ, sớm đón học sinh trở lại trường.

Bà Hoàng Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Vinh, cho biết trường có điểm chính và điểm lẻ (Phân hiệu Thành Mỹ). Điểm lẻ nằm cạnh sông Bưởi nên vào mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập khi nước sông dâng cao.

Trước đợt mưa lũ vừa qua, nhà trường xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh và tài sản. Khi lũ xảy ra, cán bộ, giáo viên được phân công trực tại trường để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Khi nước rút, nhà trường huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, kể cả lực lượng tại điểm chính không bị ngập, về điểm lẻ để cùng phụ huynh, lực lượng quân sự, công an tập trung dọn bùn đất, vệ sinh và khử khuẩn trường lớp.

“Trong một tháng, giáo viên phải hai lần dọn đồ chạy lũ. Nước rút tới đâu, chúng tôi lại tập trung dọn dẹp, vệ sinh tới đó. Nếu không làm kịp thời, bùn đất sẽ bám vào tường, rất khó vệ sinh”, bà Loan cho hay.

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Lũ rút đến đâu, giáo viên đội đèn, lội nước dọn bùn đến đó.

Theo nữ hiệu trưởng, dù nước đã rút và công tác vệ sinh, khử khuẩn cơ bản hoàn tất, trường bị ngập sâu khiến tường vẫn còn ẩm.

Các giáo viên cho biết, sau khi dọn bùn đất, nhà trường tiếp tục vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên và môi trường xung quanh, bảo đảm các điều kiện an toàn trước khi đón trẻ trở lại.

Ông Bùi Văn Điệp - Chủ tịch UBND xã Thành Vinh cho biết, nước lũ trên địa bàn đã rút. Khi lũ rút, xã đã phân công lực lượng hỗ trợ các trường học dọn dẹp, khắc phục hậu quả và xử lý môi trường cho người dân, đặc biệt là các trường học, đảm bảo điều kiện đón học sinh trở lại trường.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ.

Tại các xã Nông Cống, Thanh Kỳ, Xuân Lập, Kim Tân..., sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên cùng người dân thu gom rác thải, bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, trường học và các khu vực công cộng.

Những khu vực xuất hiện ao tù, nước đọng được xử lý, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh sau lũ.

Ông Hà Vĩnh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã còn 5-6 thôn nước chưa rút hết. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân chủ động dọn dẹp, vệ sinh môi trường; trong đó, các trường học được ưu tiên khắc phục trước để sớm đón học sinh trở lại lớp.

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Các địa phương phun khử khuẩn và khử trùng nguồn nước sinh hoạt cho người dân sau khi lũ rút.

Từ ngày 13 đến 17/9, Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến 300-500mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Tĩnh Gia 829mm, Ngọc Trà 651mm, khiến mực nước trên các sông dâng nhanh.

Nước sông dâng cao cùng mưa lớn đã khiến hơn 8.400 hộ dân tại nhiều địa phương bị ngập sâu. Mưa lũ cũng gây chia cắt cục bộ, làm ngập lối vào khu dân cư của hơn 2.600 hộ dân, với hơn 10.000 nhân khẩu tại 18 xã, phường.

Phạm Trường
#lũ #giáo viên #vệ sinh #Thanh Hóa #trường học #đón học sinh #khử trùng

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