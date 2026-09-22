Tân thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương năm 2026, có gì nổi bật?

TPO - Nguyễn Thanh Bình sở hữu hồ sơ năng lực nổi bật ngay từ những năm tháng học THPT. Lên đại học, Bình tiếp tục giữ vững phong độ và trở thành tân Thủ khoa Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2026 với điểm trung bình chung đạt 3.98/4.0.

Là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Thanh Bình từng đạt điểm trung bình chung ở mức 9.7/10. Em đã đạt giải Nhì trong kì thi chọn học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thành phố. Bình cũng gặt hái được nhiều thành tích tranh biện tại các cuộc thi khác nhau, từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các câu lạc bộ và các dự án học đường.

Nguyễn Thanh Bình, tân thủ khoa năm 2026 Trường Đại học Ngoại thương trong đợt trải nghiệm 1 học kì tại nước Đức. Ảnh: NVCC

Bước vào giảng đường đại học, với ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương, Bình tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực bền bỉ để chinh phục những cột mốc học thuật mới. Em đã xuất sắc giành Học bổng Khuyến khích học tập của trường trong 4 học kì. Bình còn nhận được Học bổng DB Global Dream Leader (Hàn Quốc). Học bổng này vốn dành riêng cho những nhà lãnh đạo tài năng có tinh thần trách nhiệm xã hội cao. Em tham gia chương trình trao đổi sinh viên một học kì tại Đại học Mannheim (Đức). Trong thời gian này, Bình giành Học bổng Baden-Württemberg danh giá dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc. Đây là học bổng có tính cạnh tranh cao và uy tín dành cho chương trình trao đổi quốc tế giữa các trường đại học từ năm 2001.

Thành tích ấn tượng

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Ngoại thương, Nguyễn Thanh Bình không chỉ giữ vững thành tích học thuật mà còn chứng minh năng lực vượt bậc qua các cuộc thi chuyên môn lớn trên toàn quốc. Em đạt danh hiệu Quán quân cuộc thi SCMission năm 2025 và đạt thành tích tốp 4 bán kết mảng Mua hàng tại cuộc thi Interchain năm 2025.

Thanh Bình từng giữ cương vị Phó Chủ tịch của Hội sinh viên chương trình tiên tiến Kinh tế Đối ngoại (Trường Đại học Ngoại thương). Năng lực ngoại ngữ của tân thủ khoa cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Em sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.5, làm chủ trình độ tiếng Trung tương đương mức HSK5. Em có thêm chứng chỉ tiếng Pháp ở trình độ DELF A2.

Bí quyết học tập thực chiến

Chia sẻ về bí quyết học tập, Nguyễn Thanh Bình cho biết, môi trường đại học năng động từng mang đến áp lực nhất định trong thời gian đầu. Trường Đại học Ngoại thương quy tụ rất nhiều sinh viên tài giỏi và nhiệt huyết. Bình không cố gắng so sánh bản thân với tất cả mọi người xung quanh. Em kiên trì tìm ra con đường cùng chỗ đứng vững chắc của riêng bản thân, tập trung học tập thật tốt trên lớp. Em chủ động tìm hiểu và tham gia các cuộc thi về lĩnh vực yêu thích. Quá trình cọ xát đó giúp em hiểu sâu sắc rằng mỗi người đều có thể tạo dựng dấu ấn cá nhân. Những trải nghiệm ấy cũng tiếp thêm sự tự tin mạnh mẽ cho em.

Nguyễn Thanh Bình trong lễ tốt nghiệp ngày 20/9. Ảnh: NTCC

Phương pháp duy trì học tập của em gắn liền với sự tập trung và tính nhất quán cao độ. Bình cố gắng chủ động chắt lọc những nội dung kiến thức quan trọng nhất. Em đặc biệt lưu tâm đến các điểm cốt lõi được giảng viên nhấn mạnh trực tiếp trên lớp vì phần nội dung đó thường xuyên xuất hiện trong các bài thi kiểm tra.

Bình luôn gắn liền lí thuyết học thuật với những trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Em có khoảng một năm làm việc tại tập đoàn Maersk (tập đoàn dịch vụ vận tải biển và logistics tích hợp đa quốc gia đến từ Đan Mạch) trước thời điểm tốt nghiệp. Sau đó, Bình chủ động dừng công việc để dành thời gian chuẩn bị cho các mục tiêu nghề nghiệp lâu dài là theo đuổi sâu ngành Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng. Em đặt trọn sự tập trung vào mảng quản lí thu mua vốn được yêu thích từ khi vào đại học.

Bình cho rằng, lòng can đảm chính là việc dám bước tiếp ngay cả khi bản thân chưa có câu trả lời. Theo lời tân thủ khoa, quyết định sang Đức trao đổi một học kì là một trong những lần thể hiện lòng can đảm đó. Dù không biết tiếng Đức, Bình phải tự tìm nhà, tự đăng kí cư trú và tự xoay xở tại một đất nước hoàn toàn xa lạ. Bình từng mong muốn được quay về nơi quen thuộc và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hình ảnh những con tàu chở hàng nối tiếp nhau trên dòng sông ở Mannheim đã làm thay đổi suy nghĩ của tân thủ khoa. Bình quan sát cách một nền kinh tế phát triển vận hành cùng sự kết nối giữa các thành phố, con người, dòng hàng hóa và tự hỏi nguyên nhân vì sao Việt Nam chưa thể làm được như vậy. “Rồi một câu hỏi khác xuất hiện: Liệu một ngày nào đó, mình có thể góp một phần rất nhỏ để thay đổi điều đó không”, Bình nói.

Khoảnh khắc ấy giúp em nhận ra việc đi xa còn để nhìn nhận rõ ràng hơn những giá trị bản thân có thể cống hiến cho nơi mình đã bắt đầu. Trải nghiệm đó là một phần rất đẹp trong hành trình bốn năm đại học.

Tân thủ khoa khẳng định thế giới bên ngoài sau khi tốt nghiệp sẽ không đánh giá sinh viên qua điểm số, số lượng bằng khen hay thứ hạng trong lớp học. Cuộc sống sẽ thử thách mỗi cá nhân bằng những bài toán thực tế khi không còn đáp án sẵn có hay sự định hướng trực tiếp từ giảng viên. Bài toán lớn nhất là việc mỗi sinh viên sẽ định hình bản thân ra sao trước những thành công, thất bại, cơ hội và cả những biến cố bất ngờ xảy đến.