Thông tin mới vụ người có điểm cao xin không nhận chức hiệu trưởng

TPO - Liên quan việc chọn hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng sau sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định điều động ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đức Thọ, về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND xã Đức Đồng.

Ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định điều động ông Trịnh Hồng Mạnh (SN 1971), Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ, đến công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND xã Đức Đồng, kể từ ngày 1/10/2026.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ, UBND xã Đức Đồng, UBND xã Đức Thọ và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thống nhất để UBND xã Đức Đồng xem xét tiếp nhận, bố trí ông Mạnh làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Ông Trịnh Hồng Mạnh được bố trí làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, ông Mạnh phải hoàn tất thủ tục chuyển từ công chức sang viên chức trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng. Ông Trịnh Hồng Mạnh có trình độ thạc sĩ Khoa học giáo dục, cao cấp lý luận chính trị và từng giữ chức Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Đức Thọ.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng. Sau sáp nhập, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý để kiện toàn chức danh hiệu trưởng. Hai nhân sự được đưa vào diện xem xét là ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng và ông Nguyễn Công Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng.

Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo kết quả chấm điểm theo thang 100, ông Lợi đạt hơn 57,5 điểm, ông Anh đạt 55,5 điểm. Trên cơ sở kết quả này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng thống nhất phương án bố trí ông Lợi làm hiệu trưởng.

Tuy nhiên, ông Lợi có đơn xin không nhận chức hiệu trưởng và đề xuất được bố trí làm phó hiệu trưởng.