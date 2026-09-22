Mức điểm nào để sinh viên được nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng của Chính phủ?

TPO - Bộ GD&ĐT vừa công bố mức điểm nhận học bổng Chính phủ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng với 15 nhóm ngành theo Nghị định 179.

Theo đó, mức điểm xét hưởng học bổng cho khóa các sinh viên tuyển sinh năm 2025 dao động trong khoảng 22,5-24,35. Trong đó, mức điểm xét tuyển cao nhất là 24,35 thuộc về nhóm ngành Vật lý kỹ thuật. Cùng ở mức 24,3 điểm có các ngành: Khoa học vật chất và Máy tính.

Đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026, mức điểm xét học bổng của 15 nhóm ngành cũng dao động 22,5-24,35. Trong đó, cao nhất là nhóm ngành Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật cùng lấy mức 24,35. Mức điểm thấp nhất thuộc về các nhóm ngành: Sinh học; Sinh học ứng dụng,…

Mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 cụ thể như sau:

TT

Nhóm ngành

Mã nhóm ngành

Mức điểm

Năm tuyển sinh 2025

Năm tuyển sinh 2026

1

Sinh học

74201

22,5

22,5

2

Sinh học ứng dụng

74202

22,5

22,5

3

Khoa học vật chất

74401

24,3

24,35

4

Khoa học trái đất

74402

22,5

22,5

5

Toán học

74601

24,1

23,6

6

Thống kê

74602

22,5

22,5

7

Máy tính

74801

24,3

23,85

8

Công nghệ thông tin

74802

22,5

22,5

9

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

75201

23,3

23,6

10

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

75202

24,1

24,35

11

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

75203

24

23,95

12

Vật lý kỹ thuật

75204

24,35

24,35

13

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

75205

22,5

22,5

14

Kỹ thuật mỏ

75206

22,5

22,5

15

Xây dựng

75802

22,5

22,5



Bộ GD&ĐT cũng công bố danh mục 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng.

Các ngành gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học Trái đất; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Xây dựng.

Theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, người học thuộc các ngành trên sẽ được hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng, tùy từng nhóm ngành. Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.